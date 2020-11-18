Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 16 ноября в Министерстве инновационного развития провел встречу с юношами и девушками в рамках фестиваля молодежи.

Молодые люди выступили с инициативами, мыслями и идеями, получили ответы и советы хокима на свои вопросы по развитию бизнеса и важным правилам в предпринимательстве.

Один из участников встречи предложил создать ассоциацию или федерацию волонтёров.

«Товар, получение денег, перевод денег через Payme, доставка чего-то кому-то… становится слишком много волонтёров [в этих сферах]. Поймите правильно одну вещь: у меня некоторые сомнения в последнее время. Волонтёрство — это профессия или попытка оказать реальную помощь либо получение от этого дохода? Не могу понять разницу. Смог объяснить? Есть понятие волонтёрства?» — спросил градоначальник.

Молодой человек указал, что под волонтёрами понимают «добровольных работников».

«Добровольный работник. Но я не видел ни одного волонтёра, который поднес бы тазик и помыл бы ноги мылом престарелому человеку, лежащему дома. Есть женщины и девушки, лежащие дома, можно им помыть, расчесать волосы. Все заняты доставкой сумок с вещами. Нужно изучить, глубоко обдумать этот вопрос, волонтёрские услуги», — заявил хоким.

Джахонгир Артыкходжаев также сообщил о планах по созданию коворкинг-центра не только для молодежи, но и для журналистов и блогеров.

Закон, принятый в 2019 году, определяет волонтёрство как осуществление добровольной деятельности гражданами, их группами или волонтёрскими организациями в интересах физических и (или) юридических лиц. Согласно документу, целями волонтёрской деятельности могут быть оказание помощи физическим и юридическим лицам, обществу в целом, защита окружающей среды, участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их организаторов, формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе.