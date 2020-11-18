Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 16 ноября в Министерстве инновационного развития провел встречу с юношами и девушками в рамках фестиваля молодежи.
Молодые люди выступили с инициативами, мыслями и идеями, получили ответы и советы хокима на свои вопросы по развитию бизнеса и важным правилам в предпринимательстве.
Один из участников встречи предложил создать ассоциацию или федерацию волонтёров.
«Товар, получение денег, перевод денег через Payme, доставка чего-то кому-то… становится слишком много волонтёров [в этих сферах]. Поймите правильно одну вещь: у меня некоторые сомнения в последнее время. Волонтёрство — это профессия или попытка оказать реальную помощь либо получение от этого дохода? Не могу понять разницу. Смог объяснить? Есть понятие волонтёрства?» — спросил градоначальник.
Молодой человек указал, что под волонтёрами понимают «добровольных работников».
«Добровольный работник. Но я не видел ни одного волонтёра, который поднес бы тазик и помыл бы ноги мылом престарелому человеку, лежащему дома. Есть женщины и девушки, лежащие дома, можно им помыть, расчесать волосы. Все заняты доставкой сумок с вещами. Нужно изучить, глубоко обдумать этот вопрос, волонтёрские услуги», — заявил хоким.
Джахонгир Артыкходжаев также сообщил о планах по созданию коворкинг-центра не только для молодежи, но и для журналистов и блогеров.
Закон, принятый в 2019 году, определяет волонтёрство как осуществление добровольной деятельности гражданами, их группами или волонтёрскими организациями в интересах физических и (или) юридических лиц. Согласно документу, целями волонтёрской деятельности могут быть оказание помощи физическим и юридическим лицам, обществу в целом, защита окружающей среды, участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их организаторов, формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе.
Adolat Uzbekistan
Очень мужественный честный человек который признается что не знает что такое волонтерство. Молодежь вместо того чтобы хихикать по углам и закидывать его немами о его “невежестве“ должна бы оценить его честность и разговаривать с объяснением своих понятий для решения проблем по их решению. Артыкходжаев знает много того, что молодежь не знает и не умеет, он же за это не смеется над молодежью. Может быть нужно вводить понятие “презумпция незлонамеренности“ для нашей молодежи которая любой случайный знак или не относящийся к ним жест воспринимает как личное оскорбление или угрозу. Мои дети например постоянно так со мной разговаривают хотя я никогда не имею к ним никакой злости или намерения унизить и я у них враг. Дорогая молодежь! Сначала получите ФАКТ злобы или угрозы В ВАШ АДРЕС а потом делайте выводы!
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правильно Артыкходжаев говорит. Вы видели как выглядит и пахнет человек который 6 часов подряд носил тяжести? или как измотан человек который весь день отвечал на звонки?
если же человек свеж и чист, чем же он занимался весь день?
надо показывать реальное положение вещей — что волонтеров будут упахивать до потери сознания. и тогда в волонтеры пойдут действительно добровольцы, а не те кто подмазывается ради годного лука на инсте.
Шох Аббос
Будь примером для молодежи и они потянутся! Ваша молодёжь, из вашей каши что вы варите, не надоело перекидывать на кастрюлю, череп и кашу вину??? Спасибо им что хоть не бездельничают и не воруют, за деньги, но помогают, думаю их пару копеек что они зарабатывают меньше урона приносит чем ваши никчемные счетчики из назад в прошлое.
Шох Аббос
Адолат, попробуйте сами найти ответы, это наш долг, метод вытягивания называется, человек по цепочке выше не значит, бог, это значит у него больше мозгов и ума, раз он там. Нет так не место, надо опуститься на соответсвующий свой уровень. Молодёжь заложник обстоятельств, которое создаются руками, якобы очень умных взрослых. Хороший повар не может не знать заранее что что то пойдёт не так, 7 раз измерь..!!!