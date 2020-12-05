Алишер Аброрович Усманов стал председателем Государственной службы безопасности президента Узбекистана (ГСБП), сообщили «Газете.uz» несколько источников из правительства.

Ранее он работал заместителем председателя Службы государственной безопасности (СГБ). В 2007 году был награжден орденом «Шон-шараф» II степени.

Напомним, в октябре «Газета.uz» выяснила, что Баходир Ташматов, с марта работавший председателем Государственной службы безопасности президента Узбекистана, назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте.