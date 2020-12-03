Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году», сообщило Министерство юстиции.

Документом для полноценного отдыха граждан установлены следующие дополнительные выходные дни:

2 сентября — четверг;

3 сентября — пятница.

В указе отмечается, что для всех работников вне зависимости от графика рабочей недели выходными днями будут 2 января 2021 года (суббота), 20 марта (суббота), 22 марта (понедельник) и 4 сентября (суббота).