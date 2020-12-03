На Едином портале интерактивных государственных услуг запущена услуга по получению архивной справки, подтверждающей высшее и среднее специальное образование, сообщила пресс-служба Мининфокома.

Услуга оказывается бесплатно в течение пяти рабочих дней.

Кроме того, физические лица теперь могут зарегистрировать на ЕПИГУ договор аренды недвижимости в налоговых органах. Услуга полностью автоматизирована, договор регистрируется в налоговых органах моментально. При истечении срока текущего договора можно будет аннулировать документ и перезаключить его.

Сегодня в системе ЕПИГУ населению оказывается 217 видов госуслуг. К концу года их количество предусматривается довести до 230.