18 ноября Антимонопольный комитет Узбекистана подал апелляционную жалобу на решение Ташкентского городского административного суда.

1 декабря апелляционная инстанция суда приняла на рассмотрение жалобу и назначила дату слушаний на 11 декабря, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе АМК.

Напомним, 30 октября суд удовлетворил жалобу компании UzAuto Motors о признании недействительным решения специальной комиссии Антимонопольного комитета Узбекистана от 19 августа. Часть судебного процесса проходила в закрытом режиме.

Решение спецкомиссии АМК предписывало автопроизводителю снизить цены на машины и сделать перерасчет клиентам. UzAuto Motors заявляла, что в нынешнем положении снижение цен на авто «не представляется возможным».