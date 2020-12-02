С 1 января 2021 года вводится порядок, по которому Жокаргы Кенес Каракалпакстана и Кенгаши народных депутатов областей устанавливают ставки земельного налога за земли несельскохозяйственного назначения в разрезе районов и городов в зависимости от их экономического развития. Это предусмотрено указом президента «О дальнейшем совершенствовании ресурсных налогов и налога на имущество», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства финансов.

Ставки налога будут устанавливаться на основе ставок, определяемых Налоговым кодексом, с применением понижающих и повышающих коэффициентов от 0,5 до 2.

Кенгаши народных депутатов районов и городов смогут вводить понижающие и повышающие коэффициенты в размере от 0,7 до 3 к ставкам земельного налога за земли несельскохозяйственного назначения, установленным Жокаргы Кенесом и Кенгашами народных депутатов областей, а по Ташкенту — к ставкам, определяемым Налоговым кодексом, в разрезе квартала, массива, махалли, улицы, расположенных на их территории.

Министерству финансов поручено при подготовке проекта закона о внесении поправок в Налоговый кодекс предусмотреть ставки земельного налога в разрезе регионов. Чтобы недопустить резкий рост налогового бремени в 2021 году:

сумма земельного налога, взимаемого с физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей), не должна превышать сумму налога, начисленного в 2020 году, более чем в 1,3 раза;

сумма налога на имущество физических лиц, исчисленная на основании кадастровой стоимости, определенной в 2018 году, не может превышать сумму налога, начисленного за 2020 год, более чем в 1,3 раза.

Документом также одобрена унификация порядка налогообложения земель сельскохозяйственного назначения. На дехканские хозяйства и плодоовощеводческие сельхозпредприятия будет распространён порядок исчисления земельного налога исходя из нормативной стоимости сельхозугодий и коэффициентов — в зависимости от месторасположения и выращиваемых видов сельхозкультур, с установлением ставки земельного налога как для земель сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки, отведенные для хранения всех видов отходов и их утилизации, исключаются из объекта обложения земельным налогом с юридических лиц.