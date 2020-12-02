Министерство финансов Узбекистана прогнозирует 12,3 трлн сумов поступлений по акцизному налогу, что на 8,2% больше по сравнению с ожидаемым поступлением текущего года, следует из проекта «Бюджет для граждан 2021» (PDF).

Источник: Проект «Бюджет для граждан 2021».

Как отмечает Минфин, акцизный налог спрогнозирован с учетом повышения ставок на алкогольную и табачную продукцию и унификации ставок на товары отечественного производства и импортируемые.

Ставки акцизного налога, установленные в абсолютной сумме, подлежат ежегодной индексации не ниже уровня инфляции. В 2021 году ставки акцизного налога будут проиндексированы в 2 этапа (как и в прошлом году)

Для унификации ставок акцизных налогов на товары отечественного производства и импортируемые в 2021 году:

вводится акциз на производимые изделия с нагреваемым табаком, табак курительный, жевательный, нюхательный, сосательный (снюс) и для кальяна, никотиновый бестабачный снюс, никотиносодержащую жидкость (на импортируемые уже ввели);

по нефтепродуктам приведены в соответствие ставки акцизного налога на импорт и внутреннее производство;

отменяется акцизный налог на ювелирные изделия, ковры, столовые приборы из серебра, мононить из ПВХ, пленки из пластмассы, скотчи, емкости из пластмасс, электротехническую и прочую продукцию, тракторы и полуприцепы, пищевую продукцию;

ставки, установленные в абсолютной величине на импорт, переводятся на национальную валюту.

Так, согласно проекту документа, акциз на бензин Аи-80 планируется повысить на 20%, на Аи-90 и выше — на 10%, этиловый спирт — 25% (в два этапа), водку, коньяк и прочую алкогольную продукцию — на 27,6%, пиво — на 18,8% и другие.

Кроме того, на цемент (клинкер) вводится акциз в размере 10%, а ставка акциза на предоставление услуг мобильной связи снижена с 20% до 15%.

Налоговые ставки на табачную продукцию

Налоговые ставки на алкогольную продукцию

Налоговые ставки на нефтепродукты и другие подакцизные товары и услуги

Источник: Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой политики на 2021 год» (PDF).

Источник: Проект «Бюджет для граждан 2021».