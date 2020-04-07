Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 апреля подписал постановление «О мерах по дальнейшему регулированию рынка табачной продукции», сообщили в Министерстве юстиции.
Согласно документу, с 1 июня вводится акцизный налог на импортируемые изделия с нагреваемым табаком, курительный, жевательный, нюхательный и сосательный табак (снюс), табак для кальяна, никотиновый бестабачный снюс, никотиносодержащую жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах).
Ставки акцизного налога на подакцизные товары, завозимые на территорию Узбекистана, дополнены новыми позициями.
Код ТН ВЭД
Наименование товара
|Ставка акцизного налога (в % от таможенной стоимости товара или в долларах США)
2403 11 000 0
Табак для кальяна
|25 / 1 кг
2403 19 100 0
Табак курительный
|25 / 1 кг
2403 99 100 0
Табак жевательный, нюхательный и сосательный
|25 / 1 кг
2403 99 900 9
Изделия с нагревательным табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и пр.)
|25 / 1 кг
|2403 99 900 9
|Никотиновый бестабачный снюс
|10 / 1 кг
|3824 99 930 0
3824 99 960 8
|Никотиносодержащая жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах)
|0.045 / 1 мл
Правительству поручено в трехмесячный срок внести в парламент проект закона, предусматривающего регулирование оборота табака, кальяна, электронных сигарет, изделий из нагреваемого табака и никотиносодержащей продукции.
Ранее Антимонопольный комитет пресек рекламу никотиносодержащего продукта LYFT, а Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения по результатам экспертизы отнесло LYFT к заменителю табака. В ведомстве подчеркнули, что «в рекламе о составе продукта приводятся ложные сведения».