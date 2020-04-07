Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 апреля подписал постановление «О мерах по дальнейшему регулированию рынка табачной продукции», сообщили в Министерстве юстиции.

Согласно документу, с 1 июня вводится акцизный налог на импортируемые изделия с нагреваемым табаком, курительный, жевательный, нюхательный и сосательный табак (снюс), табак для кальяна, никотиновый бестабачный снюс, никотиносодержащую жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах).

Ставки акцизного налога на подакцизные товары, завозимые на территорию Узбекистана, дополнены новыми позициями.

Код ТН ВЭД Наименование товара Ставка акцизного налога (в % от таможенной стоимости товара или в долларах США)

2403 11 000 0 Табак для кальяна 25 / 1 кг 2403 19 100 0 Табак курительный 25 / 1 кг

2403 99 100 0 Табак жевательный, нюхательный и сосательный 25 / 1 кг

2403 99 900 9 Изделия с нагревательным табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и пр.) 25 / 1 кг

2403 99 900 9

Никотиновый бестабачный снюс 10 / 1 кг

3824 99 930 0

3824 99 960 8 Никотиносодержащая жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах) 0.045 / 1 мл

Правительству поручено в трехмесячный срок внести в парламент проект закона, предусматривающего регулирование оборота табака, кальяна, электронных сигарет, изделий из нагреваемого табака и никотиносодержащей продукции.

Ранее Антимонопольный комитет пресек рекламу никотиносодержащего продукта LYFT, а Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения по результатам экспертизы отнесло LYFT к заменителю табака. В ведомстве подчеркнули, что «в рекламе о составе продукта приводятся ложные сведения».