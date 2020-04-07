Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 апреля подписал постановление «О мерах по дальнейшему регулированию рынка табачной продукции», сообщили в Министерстве юстиции.

Согласно документу, с 1 июня вводится акцизный налог на импортируемые изделия с нагреваемым табаком, курительный, жевательный, нюхательный и сосательный табак (снюс), табак для кальяна, никотиновый бестабачный снюс, никотиносодержащую жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах).

Ставки акцизного налога на подакцизные товары, завозимые на территорию Узбекистана, дополнены новыми позициями.

Код ТН ВЭД

Наименование товара

Ставка акцизного налога (в % от таможенной стоимости товара или в долларах США)

2403 11 000 0

Табак для кальяна

25 / 1 кг

2403 19 100 0

Табак курительный

25 / 1 кг

2403 99 100 0

Табак жевательный, нюхательный и сосательный

25 / 1 кг

2403 99 900 9

Изделия с нагревательным табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и пр.)

25 / 1 кг
2403 99 900 9
Никотиновый бестабачный снюс10 / 1 кг
3824 99 930 0
3824 99 960 8		Никотиносодержащая жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах)0.045 / 1 мл

Правительству поручено в трехмесячный срок внести в парламент проект закона, предусматривающего регулирование оборота табака, кальяна, электронных сигарет, изделий из нагреваемого табака и никотиносодержащей продукции.

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Ранее Антимонопольный комитет пресек рекламу никотиносодержащего продукта LYFT, а Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения по результатам экспертизы отнесло LYFT к заменителю табака. В ведомстве подчеркнули, что «в рекламе о составе продукта приводятся ложные сведения».