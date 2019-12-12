Ставка акцизного налога на ряд подакцизных товаров, производимых в Узбекистане, в 2020 году повысится дважды, следует из закона о государственном бюджете на будущий год.

Повышение акциза на алкогольную продукцию и сигареты запланировано с 1 апреля и с 1 октября, а на коньяк и водку с объемной долей спирта свыше 40% — также с 1 января. Акциз на бензин, дизтопливо и газ, реализуемые конечному потребителю, повысится с 1 апреля.

Ставки на услуги мобильной связи, ювелирные изделия; столовые приборы из серебра; нефтепродукты; газ и полиэтиленовые гранулы в 2020 году остаются прежними

Ставки акцизного налога на подакцизные товары (услуги), производимые (оказываемые) в Узбекистана
(жирным выделены текущие ставки и ставки, которые не меняются)

Товары (услуги)

Налоговая ставка, сумов

с 1 января

с 1 апреля

с 1 октября

1

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, спирт этиловый ректификованный технический из эфироальдегидной фракции и фракция головная этилового спирта (за 1 дал)

10 800

11 700

12 500

2

Вина (за 1 дал готовой продукции):





натуральные естественного брожения
(без добавления этилового спирта)

7 700

8 300


прочие вина

14 500

15 700

16 800

3

Коньяк (за 1 дал готовой продукции)

102 000

109 100

116 400


на коньяк с объемной долей спирта
свыше 40%

168 100

179 700

192 300

4

Водка и прочая алкогольная продукция
(за 1 дал готовой продукции)

98 000

107 800

116 400


на водку и прочую алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 40%

162 700

179 000

192 300

5

Пиво (за 1 дал готовой продукции)

10 600

11 700

6

Сигареты с фильтром и без, папиросы

141 500 / 1000 штук
+ 9%*

152 800 / 1000 штук
+ 9%*

163 500 / 1000 штук
+ 9%*

7

Ювелирные изделия

25%

8

Услуги мобильной связи

20%

9

Столовые приборы из серебра

11%

10

Нефтепродукты:



бензин Аи-80

200 000 / тонну


бензин Аи-91, Аи-92, Аи-93, Аи-95

250 000 / тонну


дизтопливо

200 000 / тонну


дизтопливо ЭКО

180 000 / тонну


авиакеросин

180 000 / тонну


моторное масло для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей

250 000 / тонну

11

Газ природный, включая экспорт

20%

12

Сжиженный газ, реализуемый предприятиями-производителями (за исключением объемов, реализуемых населению через межрегиональные унитарные предприятия «Узтрансгаза»), в том числе экспорт

30%

13

Полиэтиленовые гранулы

30%

14

Реализуемый конечному потребителю:**



бензин

285 за 1 литр / 378 480
за 1 тонну

350 за 1 литр / 465 530
за 1 тонну


дизельное топливо

285 за 1 литр / 346 275
за 1 тонну

350 за 1 литр / 425 918
за 1 тонну


сжиженный газ

285 за 1 литр/ 540 645
за 1 тонну

350 за 1 литр/ 664 993
за 1 тонну


сжатый газ

435 за 1 куб. метр

500 за 1 куб. метр

* Фиксированная ставка акцизного налога применяется к объему подакцизных товаров в натуральном выражении, адвалорная ставка акцизного налога — к стоимости реализованных товаров производителя, не включающей акцизный налог и налог на добавленную стоимость.

** При реализации бензина, дизельного топлива и сжиженного газа через автозаправочные станции акцизный налог исчисляется из расчета за 1 литр, в остальных случаях — из расчета за 1 тонну.

До этого акцизный налог на некоторые подакцизные товары и услуги, производимые и оказываемые в Узбекистане, повышался с 1 октября.