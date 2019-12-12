Ставка акцизного налога на ряд подакцизных товаров, производимых в Узбекистане, в 2020 году повысится дважды, следует из закона о государственном бюджете на будущий год.
Повышение акциза на алкогольную продукцию и сигареты запланировано с 1 апреля и с 1 октября, а на коньяк и водку с объемной долей спирта свыше 40% — также с 1 января. Акциз на бензин, дизтопливо и газ, реализуемые конечному потребителю, повысится с 1 апреля.
Ставки на услуги мобильной связи, ювелирные изделия; столовые приборы из серебра; нефтепродукты; газ и полиэтиленовые гранулы в 2020 году остаются прежними
Ставки акцизного налога на подакцизные товары (услуги), производимые (оказываемые) в Узбекистана
(жирным выделены текущие ставки и ставки, которые не меняются)
№
Товары (услуги)
|Налоговая ставка, сумов
с 1 января
с 1 апреля
с 1 октября
1
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, спирт этиловый ректификованный технический из эфироальдегидной фракции и фракция головная этилового спирта (за 1 дал)
10 800
11 700
12 500
2
Вина (за 1 дал готовой продукции):
натуральные естественного брожения
7 700
8 300
прочие вина
14 500
15 700
16 800
3
Коньяк (за 1 дал готовой продукции)
102 000
109 100
116 400
на коньяк с объемной долей спирта
168 100
179 700
192 300
4
Водка и прочая алкогольная продукция
98 000
107 800
116 400
на водку и прочую алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 40%
162 700
179 000
192 300
5
Пиво (за 1 дал готовой продукции)
10 600
11 700
6
Сигареты с фильтром и без, папиросы
141 500 / 1000 штук
152 800 / 1000 штук
163 500 / 1000 штук
7
Ювелирные изделия
25%
8
Услуги мобильной связи
20%
9
Столовые приборы из серебра
11%
10
Нефтепродукты:
бензин Аи-80
200 000 / тонну
бензин Аи-91, Аи-92, Аи-93, Аи-95
250 000 / тонну
дизтопливо
200 000 / тонну
дизтопливо ЭКО
180 000 / тонну
авиакеросин
180 000 / тонну
моторное масло для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей
250 000 / тонну
11
Газ природный, включая экспорт
20%
12
Сжиженный газ, реализуемый предприятиями-производителями (за исключением объемов, реализуемых населению через межрегиональные унитарные предприятия «Узтрансгаза»), в том числе экспорт
30%
13
Полиэтиленовые гранулы
30%
14
Реализуемый конечному потребителю:**
бензин
285 за 1 литр / 378 480
350 за 1 литр / 465 530
дизельное топливо
285 за 1 литр / 346 275
350 за 1 литр / 425 918
сжиженный газ
285 за 1 литр/ 540 645
350 за 1 литр/ 664 993
сжатый газ
435 за 1 куб. метр
500 за 1 куб. метр
* Фиксированная ставка акцизного налога применяется к объему подакцизных товаров в натуральном выражении, адвалорная ставка акцизного налога — к стоимости реализованных товаров производителя, не включающей акцизный налог и налог на добавленную стоимость.
** При реализации бензина, дизельного топлива и сжиженного газа через автозаправочные станции акцизный налог исчисляется из расчета за 1 литр, в остальных случаях — из расчета за 1 тонну.
До этого акцизный налог на некоторые подакцизные товары и услуги, производимые и оказываемые в Узбекистане, повышался с 1 октября.