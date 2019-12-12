Ставка акцизного налога на ряд подакцизных товаров, производимых в Узбекистане, в 2020 году повысится дважды, следует из закона о государственном бюджете на будущий год.

Повышение акциза на алкогольную продукцию и сигареты запланировано с 1 апреля и с 1 октября, а на коньяк и водку с объемной долей спирта свыше 40% — также с 1 января. Акциз на бензин, дизтопливо и газ, реализуемые конечному потребителю, повысится с 1 апреля.

Ставки на услуги мобильной связи, ювелирные изделия; столовые приборы из серебра; нефтепродукты; газ и полиэтиленовые гранулы в 2020 году остаются прежними

Ставки акцизного налога на подакцизные товары (услуги), производимые (оказываемые) в Узбекистана

(жирным выделены текущие ставки и ставки, которые не меняются)

№ Товары (услуги) Налоговая ставка, сумов с 1 января с 1 апреля

с 1 октября

1 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, спирт этиловый ректификованный технический из эфироальдегидной фракции и фракция головная этилового спирта (за 1 дал) 10 800 11 700 12 500 2 Вина (за 1 дал готовой продукции):







натуральные естественного брожения

(без добавления этилового спирта) 7 700 8 300

прочие вина 14 500 15 700 16 800 3 Коньяк (за 1 дал готовой продукции) 102 000 109 100 116 400

на коньяк с объемной долей спирта

свыше 40% 168 100 179 700 192 300 4 Водка и прочая алкогольная продукция

(за 1 дал готовой продукции) 98 000 107 800 116 400

на водку и прочую алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 40% 162 700 179 000 192 300 5 Пиво (за 1 дал готовой продукции) 10 600 11 700 6 Сигареты с фильтром и без, папиросы 141 500 / 1000 штук

+ 9%* 152 800 / 1000 штук

+ 9%* 163 500 / 1000 штук

+ 9%* 7 Ювелирные изделия 25% 8 Услуги мобильной связи 20% 9 Столовые приборы из серебра 11% 10 Нефтепродукты:



бензин Аи-80 200 000 / тонну

бензин Аи-91, Аи-92, Аи-93, Аи-95 250 000 / тонну

дизтопливо 200 000 / тонну

дизтопливо ЭКО 180 000 / тонну

авиакеросин 180 000 / тонну

моторное масло для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей 250 000 / тонну 11 Газ природный, включая экспорт 20% 12 Сжиженный газ, реализуемый предприятиями-производителями (за исключением объемов, реализуемых населению через межрегиональные унитарные предприятия «Узтрансгаза»), в том числе экспорт 30% 13 Полиэтиленовые гранулы 30% 14 Реализуемый конечному потребителю:**



бензин 285 за 1 литр / 378 480

за 1 тонну 350 за 1 литр / 465 530

за 1 тонну

дизельное топливо 285 за 1 литр / 346 275

за 1 тонну 350 за 1 литр / 425 918

за 1 тонну

сжиженный газ 285 за 1 литр/ 540 645

за 1 тонну 350 за 1 литр/ 664 993

за 1 тонну

сжатый газ 435 за 1 куб. метр 500 за 1 куб. метр

* Фиксированная ставка акцизного налога применяется к объему подакцизных товаров в натуральном выражении, адвалорная ставка акцизного налога — к стоимости реализованных товаров производителя, не включающей акцизный налог и налог на добавленную стоимость.

** При реализации бензина, дизельного топлива и сжиженного газа через автозаправочные станции акцизный налог исчисляется из расчета за 1 литр, в остальных случаях — из расчета за 1 тонну.

До этого акцизный налог на некоторые подакцизные товары и услуги, производимые и оказываемые в Узбекистане, повышался с 1 октября.