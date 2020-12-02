БЦ Boulevard — это современный мультифункциональный бизнес-центр. Он находится на территории международного делового центра Tashkent City. Расположение бизнес-центра является безусловным показателем престижа.

Выгодное соседство с крупным финансовым центром, где будут базироваться главные офисы банковских учреждений Узбекистана, а также международным конгресс-центром и гостиницей Hilton станет определяющим фактором роста и успеха дела.





БЦ Boulevard — это двухэтажное здание общей площадью 4 тысячи кв. м с развитой инфраструктурой и собственным подземным паркингом. Оригинальная архитектура объекта призвана привлекать всеобщее внимание и отражать динамичность, прогресс и смелость.

На первом этаже бизнес-центра представлены 14 эксклюзивных коммерческих помещений площадью от 111 до 205 кв. м. Впечатляющая высота потолков — 7 м — делает их по-настоящему функциональными. В случае необходимости здесь может быть спроектировано и реализовано двухуровневое пространство.





Каждое помещение оборудовано персональным входом с улицы и панорамным остеклением. Это создает оптимальные стандарты для открытия ресторана, кофейни, модного бутика одежды, салона красоты розничного магазина, шоурума и многого другого.

Бизнес-центр Boulevard — это не просто популярная коммерческая зона с удобной и престижной локацией, но и гарантированно выгодные инвестиции в доходное будущее.

В офисе продаж Dream City Development эксперты по высококлассной недвижимости помогут подобрать подходящий вариант помещения и предоставят более подробную информацию о гибких условиях приобретения.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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