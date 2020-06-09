Президент Шавкат Мирзиёев 5 июня подписал указ о реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы Узбекистана.
В документе отмечается, что «не на должном уровне развивается „безбумажная и электронная таможня“, а методы борьбы с контрабандой и перемещением контрафактной продукции, коррупцией, незаконными валютными операциями и уклонением от уплаты таможенных платежей требуют применения современных и апробированных методов таможенного администрирования».
Указом установлено, что с 1 августа организации железнодорожного транспорта в онлайн-режиме безвозмездно предоставляют в таможенные органы информацию о перемещении внутри страны вагонов и контейнеров, находящихся под таможенным контролем.
С 1 сентября таможенная информационная система «Единое окно» внедряется на приграничных таможенных постах.
С 1 ноября:
- время оформления грузовой таможенной декларации сокращается с 3 суток до 1 дня в зависимости от уровня риска;
- сокращаются случаи таможенного сопровождения товаров с расширением использования альтернативных видов таможенного контроля;
- система управления рисками Государственного таможенного комитета внедряется на автодорожных приграничных таможенных постах;
- при временном ввозе транспортных средств перевозчику предоставляется возможность в онлайн-режиме в электронной форме заблаговременно до истечения срока обратного вывоза продлевать срок и оплачивать сбор;
- в таможенном режиме «переработка на таможенной территории» методика идентификации и оценки нормы выхода продуктов переработки разрабатывается самим предпринимателем.
На Государственный таможенный комитет возложены дополнительные задачи:
- проведение таможенного аудита после выпуска товаров в качестве формы таможенного контроля;
- координация работы органов санитарно-карантинного, фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора в пунктах пропуска через границу за применением ими мер нетарифного регулирования ВЭД;
- проведение глубокого факторного анализа структуры и динамики импорта и экспорта товаров, а также анализа причин увеличения объемов импорта, как физических, так и стоимостных показателей;
- установление сотрудничества с заинтересованными ведомствами по вопросам углубления локализации производства и расширения промышленной кооперации.
Кроме того, таможенным органам разрешили проводить аудит товаров и транспортных средств с выездом на места их хранения и реализации, а также проверять учет ввозимых и (или) вывозимых товаров и транспорта, в том числе документы бухгалтерского учета и отчетности, а также первичные документы.
Управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства преобразовано в Главное управление по борьбе с контрабандой и таможенного аудита, а Управление таможенной экспертизы и ведения товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности — в Управление по контролю нетарифного регулирования во внешнеэкономической деятельности и таможенной экспертизы.
Указом также утверждена Концепция по реформированию таможенного администрирования и повышению эффективности деятельности органов государственной таможенной службы Узбекистана в 2020—2023 годах. Она включила в себя рекомендации Всемирной таможенной организации и подходы, основанные на опыте передовых стран.
В концепции перечисляются ряд системных проблем и недостатков, сдерживающих успешное проведение таможенной политики. Среди них — неэффективные и излишние контрольные функции таможенных органов, устаревшие процедуры, бюрократические барьеры, длительное время таможенных операций, низкий уровень пропускной способности пунктов пропуска и другие.
Основными направлениями развития таможенных органов на ближайшие три года обозначены: совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение прозрачности и эффективности работы таможенных органов посредством внедрения современных ИКТ, упрощение тарифного и нетарифного регулирования ВЭД, борьба с контрабандой и другие.
В числе ожидаемых результатов реализации концепции:
- увеличение таможенных платежей в бюджет ежегодно на 25% за счет совершенствования функций логического контроля;
- увеличение пропускной способности приграничных таможенных постов в 3 раза за счет расширения и модернизации основных пограничных пунктов пропуска;
- сокращение времени таможенного оформления в 5 раз для экспорта и в 2 раза для импорта за счет улучшения таможенной информационной системы «Единое окно»;
- уменьшение количества правонарушений, совершаемых таможенниками.