Президент Шавкат Мирзиёев 5 июня подписал указ о реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы Узбекистана.

В документе отмечается, что «не на должном уровне развивается „безбумажная и электронная таможня“, а методы борьбы с контрабандой и перемещением контрафактной продукции, коррупцией, незаконными валютными операциями и уклонением от уплаты таможенных платежей требуют применения современных и апробированных методов таможенного администрирования».

Указом установлено, что с 1 августа организации железнодорожного транспорта в онлайн-режиме безвозмездно предоставляют в таможенные органы информацию о перемещении внутри страны вагонов и контейнеров, находящихся под таможенным контролем.

С 1 сентября таможенная информационная система «Единое окно» внедряется на приграничных таможенных постах.

С 1 ноября:

время оформления грузовой таможенной декларации сокращается с 3 суток до 1 дня в зависимости от уровня риска;

сокращаются случаи таможенного сопровождения товаров с расширением использования альтернативных видов таможенного контроля;

система управления рисками Государственного таможенного комитета внедряется на автодорожных приграничных таможенных постах;

при временном ввозе транспортных средств перевозчику предоставляется возможность в онлайн-режиме в электронной форме заблаговременно до истечения срока обратного вывоза продлевать срок и оплачивать сбор;

в таможенном режиме «переработка на таможенной территории» методика идентификации и оценки нормы выхода продуктов переработки разрабатывается самим предпринимателем.

На Государственный таможенный комитет возложены дополнительные задачи:

проведение таможенного аудита после выпуска товаров в качестве формы таможенного контроля; координация работы органов санитарно-карантинного, фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора в пунктах пропуска через границу за применением ими мер нетарифного регулирования ВЭД; проведение глубокого факторного анализа структуры и динамики импорта и экспорта товаров, а также анализа причин увеличения объемов импорта, как физических, так и стоимостных показателей; установление сотрудничества с заинтересованными ведомствами по вопросам углубления локализации производства и расширения промышленной кооперации.

Кроме того, таможенным органам разрешили проводить аудит товаров и транспортных средств с выездом на места их хранения и реализации, а также проверять учет ввозимых и (или) вывозимых товаров и транспорта, в том числе документы бухгалтерского учета и отчетности, а также первичные документы.

Управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства преобразовано в Главное управление по борьбе с контрабандой и таможенного аудита, а Управление таможенной экспертизы и ведения товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности — в Управление по контролю нетарифного регулирования во внешнеэкономической деятельности и таможенной экспертизы.

Указом также утверждена Концепция по реформированию таможенного администрирования и повышению эффективности деятельности органов государственной таможенной службы Узбекистана в 2020—2023 годах. Она включила в себя рекомендации Всемирной таможенной организации и подходы, основанные на опыте передовых стран.

В концепции перечисляются ряд системных проблем и недостатков, сдерживающих успешное проведение таможенной политики. Среди них — неэффективные и излишние контрольные функции таможенных органов, устаревшие процедуры, бюрократические барьеры, длительное время таможенных операций, низкий уровень пропускной способности пунктов пропуска и другие.

Основными направлениями развития таможенных органов на ближайшие три года обозначены: совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение прозрачности и эффективности работы таможенных органов посредством внедрения современных ИКТ, упрощение тарифного и нетарифного регулирования ВЭД, борьба с контрабандой и другие.

В числе ожидаемых результатов реализации концепции: