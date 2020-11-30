В понедельник в 7:42 в доме в махалле «Кирарик» в Янгиюльском районе Ташкентской области произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

В результате взрыва обрушилась часть дома, в котором находились четверо жителей — И. С. (1984 года рождения), И. Н. (1987 года рождения), И. Р. (2006 года рождения) и И. С. (2009 года рождения). И. С. (1984 г. р.) и И. Р. скончались, ещё двое — И. Н. и И. С. (2009 г. р.) получили различные травмы и находятся в больнице.

Предварительная причина происшествия — нарушения правил эксплуатации природного газа. Сейчас на месте ЧП ведется ликвидация последствий с привлечением сил УВД, МЧС, областного отдела здравоохранения и других ведомств.