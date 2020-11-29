ООО Roodell — официальный импортер автомобилей LADA в Узбекистане — предлагает приобрести LADA 4×4 в лизинг с первоначальным взносом от 29,9 млн сумов.

Серия автомобилей 4×4 стала настоящей легендой своего времени благодаря надежности и высокой проходимости. Современная линейка представлена трех- и пятидверными исполнениями, а также стильными версиями Urban.

Приобрести любую модель LADA 4×4 в лизинг можно со следующими выгодными условиями:

годовая ставка от 16,7%;

первоначальный взнос от 29,9 млн сумов;

экономия до 20 млн сумов.

Акция будет действовать до 15 декабря.

Количество доступных авто по акции ограничено.

LADA 4×4 — семейство мощных российских внедорожников. Сегодня с конвейера сходят автомобили третьего поколения. Сама модель обзавелась множеством модификаций, сохранив узнаваемый внешний вид.

Получить подробную информацию об автомобилях LADA 4×4 и действующих программах можно на официальном сайте и по телефону клиентской службы: (+998) 71−215−02−30.

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