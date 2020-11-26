Расходы на организацию государственного мероприятия в Международном конгресс-центре в Ташкенте 24 января, где состоялось выступление президента Шавката Мирзиёева с посланием палатам Олий Мажлиса, составили 1 млрд 768 млн сумов, следует из открытых данных портала госзакупок. Внимание на это обратил блогер Davletov.uz.

В мероприятии участвовали члены Сената и депутаты Законодательной палаты, руководители правительства, министерств и ведомств, а также представители различных сфер.





Большая часть затрат пришлась на организацию питания для приглашенных гостей — 1 млрд 497,5 млн сумов. На декорацию мест проведения мероприятия и сцены с использованием цветов и материалов потрачено 250,2 млн сумов, а на печать пригласительных, разрешений и памяток — 20,3 млн сумов.

Заказчиком госзакупки выступил аппарат управления хокима Ташкента, исполнителем — AKFA Dream World. Договор включал организацию:

обеда в зале Ballroom отеля Hilton Tashkent City (составляет единый комплекс с конгресс-центром) на 800 человек на общую сумму 447,1 млн сумов (558,9 тысячи на персону);

обеда в ресторане Shosh на 400 человек на 223,5 млн сумов (558,9 тысячи);

обеда в Tashkent-2−3−4 на 110 человек на 61,4 млн сумов (558,9 тысячи);

завтрака в фойе на 100 человек на 7,7 млн сумов (77 тысяч);

обеда в Congress Hall на 250 человек (1,5 млн сумов на персону), аренда зала — 374,5 млн сумов, общая сумма — 757,6 млн сумов.





Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, AKFA Dream World зарегистрирована 6 декабря 2017 года, основной вид деятельности по ОКЭД — производство моторных транспортных средств.

Учредителями компании указаны Wide Tent System (26,8%), Asia Electron (15,1%), Perfect Plast Profil (14,6%) и председатель совета директоров группы компаний Artel Баходир Абдуллаев (43,5%).

В пресс-службе хокимията Ташкента «Газете.uz» сообщили, что собственником Hilton и Congress Hall является AKFA Dream World. «Соответственно, ей и сделали заказ по организации данного мероприятия на высоком уровне», — отметили в столичной администрации, добавив, что выбором места проведения мероприятия занимался не хокимият.

Распоряжением правительства от 1 июня 2020 года, которое подписано премьер-министром Абдуллой Ариповым, было поручено покрыть расходы в 1,7 млрд сумов за счет резервного фонда Кабинета министров и выделить эти средства хокимияту Ташкента.

Ранее «Газета.uz» писала, что аппарат управления хокима Ташкента в рамках прямых госзакупок в мае приобрел 4965 портретов президента почти на 1 млрд сумов. Контракт был заключен с частной типографией Kolorpak.