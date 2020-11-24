Аппарат управления хокима Ташкента в рамках прямых государственных закупок приобрел 4965 портретов президента на 999,05 млн сумов, следует из данных портала госзакупок. На это обратил внимание блогер Отабек Бакиров.

Согласно договору от 19 мая 2020 года, изготовителем портретов выступила компания Kolorpak. Заказ состоял из 2894 портретов президента в багете в картонной упаковке размером 59×71 по 200 тысяч сумов каждый (665,6 млн сумов), а также из 2071 портрета президента размером 49×42 по 140 тысяч сумов каждый (333,4 млн сумов). Отметим, что цена портрета президента в розницу у Kolorpak составляет 322 тысячи и 207 тысяч сумов соответственно.

«Газета.uz» ранее писала про Kolorpak, которая в июне стала генподрядчиком по изданию 6 миллионов экземпляров нового учебника «Воспитание» и 2 миллионов экземпляров учебника по информатике. Компания получила контракт за 2,5 месяца до начала учебного года, а соглашения с другими издательствами были изменены.





Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, типография Kolorpak зарегистрирована в мае 2004 года.

Учредителями компании являются Шухрат Якубжанович Ахмедов (50%), Исмаил Иркинович Исраилов (25%) и Аброр Ахралович Ганиев (25%). Исраилов и Ахмедов также владеют телеканалом Zo’r TV — по 50% доли у каждого.

Шухрат Ахмедов является председателем радиостанции «Водий садоси» («Эхо долины») и владеет 65-процентной долей в издательском доме «Тасвир» (журнал «Тасвир», еженедельник «Оптовик»), 33% — в East Star Media, занимающейся изданием журналов и периодических публикаций (другие учредители — Фирдавс Абдухаликов, Бахтиёр Фазилов и Тимур Расулов). В 2018 году был награжден орденом «Дустлик».

Аброр Ганиев является председателем совета директоров группы компаний Akfa. Перед парламентскими выборами вошел в политический совет партии «Адолат».

Исмаил Исраилов владеет долей в компаниях PRO FM, Power Construction Planet (использует бренд Discover Invest), Durable Management (учредитель Durable Beton). Ранее работал директором и замдиректора Akfa Engineering and Management.