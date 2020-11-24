Мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников планируется продлить до конца 2021 года. Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, соответствующее предложение уже направлено в Кабинет Министров.

В комитете сообщили, что чаще всего случаи вырубки деревьев наблюдаются на строительных объектах. «Как строительство, так вырубают хотя бы одно дерево. Наряду с продлением моратория запланировано также направление [дирекциям строительных объектов] рекомендаций и требований», — сообщил пресс-секретарь Госкомэкологии Бунёд Абдуллаев.

По словам представителя комитета, в период действия моратория проводится не только борьба с незаконной вырубкой, но и работа по оздоровлению деревьев. К примеру, в этом году на территории парка Дружбы (бывшего парка Бабура) с помощью дронов были распылены зерна трихограммы для борьбы с вредными насекомыми.

Бунёд Абдуллаев добавил, что с помощью химических стимуляторов были проведены эксперименты по оздоровлению деревьев, которые находились на пороге гниения.

Напомним, мораторий был введен указом президента на срок с 1 ноября прошлого до 31 декабря этого года. В период действия моратория уполномоченным государственным органам запрещается выдавать разрешения на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

На днях в социальных сетях обсуждались фотографии деревьев возле дворца «Туркистон» в Ташкенте, помеченные крестами. Пользователи предположили, что помеченные деревья подлежат вырубке. В Госкомэкологии пояснили, что были помечены те деревья, которые пострадали от воздействия вредителей и природных факторов, а также угрожают различным коммуникациям. В комитете также заверили, что деревья «по возможности» не будут вырублены.