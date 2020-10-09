С января по сентябрь инспекция по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды выявила 37543 нарушения, сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

За девять месяцев правонарушители оштрафованы на 16,8 млрд сумов, а сумма нанесенного природа ущерба оценивается в 15,1 млрд сумов.

Собранные документы по 1457 случаям переданы в соответствующие органы для взыскания штрафов и возмещения ущерба на 11,7 млрд сумов. Для более 60 тысяч предприятий и граждан проведены профилактические мероприятия, следует из сообщения комитета.

В 22 случаях с ущербом на сумму 8,8 млрд сумов в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела.

У правонарушителей было изъято 337 животных и птиц, более 1,3 тонны рыбы, почти 50 тонн лекарственных и продовольственных растений, 884 кубометра древесины, а также 91 охотничье ружье, 95 припасов, 1290 сетей, 46 электроудочек, 141 электропила, топор и другой инвентарь.

В комитете уточнили, что 70 ружей переданы в правоохранительные органы, конфисковано еще 34 охотничьего оружия с припасами и 23 инвентаря. В то же время 17 охотничьего оружия возвращены владельцам.

Напомним, со следующего года граждане смогут отправлять в Госкомэкологии фотоснимки и видеозаписи о правонарушениях в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования. За это им будет положена денежная премия в размере 15% от суммы штрафа, взысканного с правонарушителя.