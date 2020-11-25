Осталось меньше шести недель до завершения предложения по оформлению беспроцентной рассрочки на премиальные апартаменты в резиденции Mirabad Avenue.

Беспроцентная рассрочка до 12 месяцев действует на квартиры, расположенные на первой линии в блоках A и B. Первоначальный взнос — от 30%.

Также беспроцентная рассрочка действует и на апартаменты в блоке С (первая и вторая линии). На более доступные квартиры второй линии возможна рассрочка до 6 месяцев с первоначальным взносом от 30%.

Также доступны скидки при первоначальном взносе от 50%.

Резиденция предлагает особые условия для будущих жителей.





Здесь уже можно наблюдать гостевой паркинг в две линии вдоль всего шопинг-авеню. Это поможет гостям резиденции беспрепятственно заезжать на территорию наземной парковки.





Уже в 2021 году свои двери откроют люксовые моно- и мультибрендовые бутики, в которых будут представлены международные бренды. Коммерческие зоны оснащены панорамными витринами с высотой потолков 6 м.





Будущим резидентам будет оказываться премиальный круглосуточный сервис. Например, все покупки будут доставлены консьержем до двери апартаментов. Вне зависимости от того, откуда прибыл резидент — с подземного паркинга или с центрального входа в лобби, вся необходимая помощь будет оказана по умолчанию.





Комфортабельное лобби площадью 150 кв. м и высотой потолков 6 м — еще одна особенность резиденции. В лобби, отделанном латунью, ониксом и итальянским мрамором, будет принимать гостей консьерж. Он поможет с решением любых вопросов 24 часа в сутки.





Подняться до апартаментов можно на двух скоростных и бесшумных лифтах немецкого бренда ThyssenKrupp. Их дизайн и цвет были специально разработаны под стиль резиденции.

При покупке апартаментов первой линии будущие жильцы получают в подарок предчистовую отделку, в которую включаются:

стяжка;

шпатлевка;

потолки из гипсокартона;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);

панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);

напольные конвекторы;

система умного дома от Schneider Electric (Германия);





Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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