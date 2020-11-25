У Узбекистана никогда не было задолженности перед российской компанией «Лукойл». Об этом на пресс-конференции в среду сообщил министр энергетики Алишер Султанов, передает корреспондент «Газеты.uz»

По его словам, речь идет о двух хозяйствующих субъектах. «Лукойл» никогда не заявлял, что Узбекистан ему должен. Когда приобретался газ у «Лукойла», который является оператором [газовых проектов], то тогда долг был у «Узбекнефтегаза». В настоящее время после реорганизации компании газ покупал «Узтрансгаз». Поэтому это отношения между двумя хозяйствующими субъектами", — уточнил он.

Замминистра Бехзот Норматов сообщил, что Узбекистан работает с «Лукойлом» на основе государственно-частного партнерства в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) Узбекистан.

«80−85% денег, поступающих предприятию, остается у государства. До сегодняшнего дня доход государства от проектов „Лукойл“ составил свыше 4 млрд долларов, а „Лукойл“ заработал на территории страны чуть больше 1 млрд долларов, продавая газ Узбекистана. При этом компания инвестировала в этот проект 7 млрд долларов, став одним из крупнейших инвесторов страны», — рассказал он.

При этом он не уточнил, о каком СРП и проекте идет речь. Напомним, что СРП с «Лукойлом» на проекте Кандым-Хаузак-Шады подписан до 2046 года, а на проекте Гиссар — до 2043 года.

Бехзот Норматов напомнил, что основная задача правительства страны — обеспечить население газом. По этой причине Узбекистан закупал газ у «Лукойла» по экспортной цене и продавал населению по цене «в 5−6 раз ниже».

По его словам, в рамках согласованной с «Лукойлом» схеме Узбекистан регулярно покрывает задолженность. «Часть средств [от долга] все равно поступит обратно в бюджет государства», — сказал он.

В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» замминистра заявил, что долг не станет «нагрузкой» для бюджета и населения.

Ранее депутат Дониёр Ганиев подверг критике правительство за выдачу «безвозвратной» субсидии в 400,9 млрд сумов компании «Узбекнефтегаз», несмотря на то, что нефтегазовая сфера является одной из самых прибыльных в мире. Министр финансов Тимур Ишметов заявил, что «выдача субсидии показала реальное положение дел в нефтегазовой сфере». По его словам, без трансформации госпредприятия продолжит получать субсидии, а долги по кредитам капитализировать в уставные фонды госкомпаний.

Напомним, в марте 2019 года стало известно, что Узбекистан задолжал «Лукойлу» 600 млн долларов за поставки газа в 2018 году. Долг образовался из-за того, что Узбекистан забирал часть газа на внутренний рынок, хотя условия СРП предусматривают экспорт всего добываемого объема газа.

В июне прошлого года президент Шавкат Мирзиёев рассказал, что Узбекистан покупал у «Лукойла» газ для внутреннего рынка за 146 долларов за тысячу кубометров и продавал населению за 40 долларов. За счет разницы в 100 долларов и образовался 600-миллионный долг, объяснял глава государства.

Президент тогда также задался вопросом, почему при составлении соглашения о разделе продукции не были учтены национальные интересы.

Соглашение о разделе продукции является договором, в соответствии с которым Узбекистан предоставляет иностранному инвестору на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку месторождений и добычу полезных ископаемых на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. Соглашение между сторонами определяет какой % добытой нефти и газа в процессе промышленной эксплуатации получит каждая сторона после того, как участвующие стороны возместят определенную сумму затрат и расходов.