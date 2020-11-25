У Узбекистана никогда не было задолженности перед российской компанией «Лукойл». Об этом на пресс-конференции в среду сообщил министр энергетики Алишер Султанов, передает корреспондент «Газеты.uz»
По его словам, речь идет о двух хозяйствующих субъектах. «Лукойл» никогда не заявлял, что Узбекистан ему должен. Когда приобретался газ у «Лукойла», который является оператором [газовых проектов], то тогда долг был у «Узбекнефтегаза». В настоящее время после реорганизации компании газ покупал «Узтрансгаз». Поэтому это отношения между двумя хозяйствующими субъектами", — уточнил он.
Замминистра Бехзот Норматов сообщил, что Узбекистан работает с «Лукойлом» на основе государственно-частного партнерства в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) Узбекистан.
«80−85% денег, поступающих предприятию, остается у государства. До сегодняшнего дня доход государства от проектов „Лукойл“ составил свыше 4 млрд долларов, а „Лукойл“ заработал на территории страны чуть больше 1 млрд долларов, продавая газ Узбекистана. При этом компания инвестировала в этот проект 7 млрд долларов, став одним из крупнейших инвесторов страны», — рассказал он.
При этом он не уточнил, о каком СРП и проекте идет речь. Напомним, что СРП с «Лукойлом» на проекте Кандым-Хаузак-Шады подписан до 2046 года, а на проекте Гиссар — до 2043 года.
Бехзот Норматов напомнил, что основная задача правительства страны — обеспечить население газом. По этой причине Узбекистан закупал газ у «Лукойла» по экспортной цене и продавал населению по цене «в 5−6 раз ниже».
По его словам, в рамках согласованной с «Лукойлом» схеме Узбекистан регулярно покрывает задолженность. «Часть средств [от долга] все равно поступит обратно в бюджет государства», — сказал он.
В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» замминистра заявил, что долг не станет «нагрузкой» для бюджета и населения.
Ранее депутат Дониёр Ганиев подверг критике правительство за выдачу «безвозвратной» субсидии в 400,9 млрд сумов компании «Узбекнефтегаз», несмотря на то, что нефтегазовая сфера является одной из самых прибыльных в мире. Министр финансов Тимур Ишметов заявил, что «выдача субсидии показала реальное положение дел в нефтегазовой сфере». По его словам, без трансформации госпредприятия продолжит получать субсидии, а долги по кредитам капитализировать в уставные фонды госкомпаний.
Напомним, в марте 2019 года стало известно, что Узбекистан задолжал «Лукойлу» 600 млн долларов за поставки газа в 2018 году. Долг образовался из-за того, что Узбекистан забирал часть газа на внутренний рынок, хотя условия СРП предусматривают экспорт всего добываемого объема газа.
В июне прошлого года президент Шавкат Мирзиёев рассказал, что Узбекистан покупал у «Лукойла» газ для внутреннего рынка за 146 долларов за тысячу кубометров и продавал населению за 40 долларов. За счет разницы в 100 долларов и образовался 600-миллионный долг, объяснял глава государства.
Президент тогда также задался вопросом, почему при составлении соглашения о разделе продукции не были учтены национальные интересы.
Соглашение о разделе продукции является договором, в соответствии с которым Узбекистан предоставляет иностранному инвестору на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку месторождений и добычу полезных ископаемых на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. Соглашение между сторонами определяет какой % добытой нефти и газа в процессе промышленной эксплуатации получит каждая сторона после того, как участвующие стороны возместят определенную сумму затрат и расходов.
Карим Каримов
в рамках государственно помощи (а она будет, не банкротить же газовую нашу монополию) узтрансгазу весь этот долг непринуждённо ляжет на плечи налогоплательщиков. на наши плечи.
Renat Akchurin
Так какой процент от СРП у Узбекистана? Народ Узбекистана имеет право знать, как распоряжаются его же ресурсами.
Renat Akchurin
Министр сам когда-то до МинЭнерго возглавлял “Узбекнефтегаз“. И Узбекнефтегаз, и Узтрансгаз являются государственными компаниями. Так что, говоря, что Узбекистан не является должником Лукойла, как минимум, странно.
Вопрос, почему эти невыгодные соглашения, да и еще на такие длительные сроки, составлены без учета интересов страны и народа, о которых говорил Президент пару лет назад, и почему это все еще не расследуется, остается открытым. У меня все.
Muhammad Kashf
НЕТУ ПРОЗРАЧНОСТИ!
Кто этому верить!?
Gеорги4 LeeM
Страна.. Вместо того чтобы вкладываться в разработку месторождения газа самому, отдали лукоилу разработку и отдали в аренду. За 25 лет от месторождения ничего не останется.И сами себя в долг на 600 млн вогнали. Браво.
Shakhzod Islamov
И Узтрансгаз, и Узбекнефтегаз являются “иностранными“ компаниями, никакого отношения к Узбекистану не имеют. Но это не мешает Узбекнефтегазу получать субсидии, заметьте безвозвратные, от государства. А Узтрансгазу оставаться монополистом в сфере транспортировки газа.
Orhan Turkmanli
Если я не ошибаюсь “Узбекнефтегаз“ и “Узтрансгаз“ 100% пренадлежат государству, и если эти компании не смогут погасить долг, то кто будет платить, конечно государство. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. “Лукойл“у не нужно заявлять, что Узбекистан ему должен, это мы- наше правительство, наше министерство- должены понимать что долг все равно нужно будет погасить из государственных финансов, т.е. от продажи газа который пренадлежит народу или из денег налогоплательщиков. Я не верю что 80−85% денег, поступающих предприятию, остается у государства. От куда берутся такие сведенья? Где подтвеждение Министерсва Финансов? Почему мы выдаём “безвозвратную“ субсидию в размере 400,9 млрд сумов компании “Узбекнефтегаз“? Кто подписал контракт с “Лукойл“ на закупку газа на внутренний рынок по 146 долларов? Было ли это сделанно умышленно? Не подумали ли эти люди о том что эти деньги также пренадлежат сиротам, малоимущим, семьям без кормильца? И как эти люди будит отвечать перед Богом? Очень много вопросов.
Zokir Isakhodjaev
Это как? Кому принадлежит Узбекнефтегаз, Узтрансгаз? Эти компании принадлежат Узбекистану, или какой нибудь стране из Африканского континента?
Долг будет висеть до тех пор, пока президент не поручит выделить деньги для закрытия этого же долга.
Это как нужно было подписать контракт, чтоб потом задолжать 600 млн $?
Рустам Бухара
Давайте вспомним о реновациогных сроках? Фонды то не вечные. Те кто видели взрыв изношенного, магистрального газопровода на устюрте, помнят его тепло)
R. G.
Народ Узбекистана требует объяснений почему при составлении соглашения о разделе продукции не были учтены национальные интересы? Кто составлял и кто подписывал? Когда виновные понесут науазания? Почему узб. народ должен платить за чью-то халатность?
geekthor
Уважаемый замминистра Бехзот Норматов читал сам эти контракты СРП с Лукойлом? Согласно оффициальным пресс релизам Лукойла СРП на разработке Кандымской группы газовых месторождений (Кандым-Хаузак-Шады) у Лукойла 90%, у Узнефнефтегаза 10%. На месторождении Гиссар- у Лукойла все 100% согласно СРП.
Практически весь доход от СРП договоров уходит Лукойлу.
https://lukoil.ru/Business/Upstream/KeyProjects/Kandym-Khauzak-Shady
https://lukoil.ru/Business/Upstream/KeyProjects/South-WestGissar
Менеджеры Узнефтегаза не поняли саму суть всей полемики и негодования населения после дискуссии той новости о покупке газа у Лукойла. Население было негодовано тем фактом, что за последние годы Узнефнегаз вообще не открыл/разработал перспективные крупные месторождения благодаря, которым добыча бы из года в года росла и население зимой было бы обеспечено и Узтрангазу/ государству не пришлось бы в ущерб себе покупать газ Лукойла по экспортной цене.
Бог с ним, с Лукойлом. Чиновники Минэнерго пускай лучше ответят на вопрос почему на полученные международны кредиты Узнефнегаза для разработки месторождений до сих пор не нашли новые залежи природного газа, а кредит освоен. Вот недавно еще один кредит им выдали на 40 или 60млн долларов. Пускай ответят на этот вопрос.
Сарвар Сайфутдинов
Это что за контракт такой, свой газ по Мирой цене покупают в любом контракте форс мажорная ситуация рассматривается почему кроме этих других специалистов невидно надоели одни и те же лживые рожи!!!
Жавохир Олимов
Renat Akchurin,
//и почему это все еще не расследуется, остается открытым// Расследование может вызвать живую заинтересованность МинФина США, как в случае со скандалами трёх сотовых компаний связанных с их деятельностью в Узбекистане. Так что лучше как есть, потому что штрафы будут такими огромными, что завод Лукойла придется закрыть. Так еще продолжение возможны после штрафов в виде еще инвестиционного имиджа Узбекистана. Крупные телекомпании к нам так и не идут.
Esmurza Jumamuratov
Если природный газ. принадлежит народу Узбекистана, то Устюртский и Муйнакский газ принадлежит народу Суверенного Каракалпакстана! Если его Суверенитет охраняется Республикой Узбекистан в соответствие с его Конституцией, то УЗНЕФТЕГАЗ и УЗТРАНСГАЗ --большие должники перед бюджетом (народом) Каракалпакстана! Если будет хорошая проверка их и Минэнерго деятельности, а она, вероятнее всего, будет, то эта тема должна быть учтена проверяющими!
Zufar Gaziev
Orhan Turkmanli, Вы правы на 100%.
Иff Купидоноff
Ок. Наш газ у лукойла стоит $146. А сколько он стоит, если самим добывать? Сколько себестоимость газа в Узбекистане? По некоторым данным в 2000 году себестимость добычи была около $3, а в 2018м уже $20. Думаю, что в 2020 эта цифра актуальна плюс минус. Так извините какого(того самого) брать у лукойла наш же газ с такой переплатой?! За $40 продавать населению не слишком жирно?! Если подумать, то сплошной убыток этот газ получается. И самое обидное за такие деньжища дома наши холодные! Ясно что отрасль запущена и разворована при ИАКе. Газ только добывали и продавали в китай и россию за гроши, а откаты совали по карманам. А разработку не вели, по принципу после меня хоть потоп. Да и президент 13 лет был премьером и прекрасно знает что творится. Чтобы столько не переплачивать, почему мы строим всякие сити и пустующие дома, покупаем портреты на миллиард, дорогие иномарки хокимам, вместо того, чтобы направить деньги на такие нужные дела?!
Покупают за 146 и нам заботливо продают за 40. Разница 106. Если помножить на миллиарды кубометров, получается колоссальная сумма! Так не лучше ли направить эти деньги на разработку, получить газ за $20 и продать населению за $22?! Это повлечет за собой тотальное снижение цен на все! И прибыль еще получат, вместо сплошных долгов, убытков и низкого давления в трубах.
Да и эти 106 разницы государство все равно с нас получит. Например выдумыванием разных налогов типа за владение автомобиля или повышение ндс или повышением коммуналки итд. Законы физики не обойти.
Считаю политику государства в отношении энергетики провальным.
Парламент должен заинтетесоваться делом Лукойла и узбектрансгаза и назначить расследование. А то сменили вывеску и привет?! Пусть Лукойл добывает и продает за бугор. Как говорится заплати и лети! Но зачем у них покупать?!
Oqilxon Isroilxonov
смешно до слёз. футурама.
Уктам Хикматов
Почему мы имея запасы газы покупаем газ у Лукойла это не российский газ наш местный из Кашкадарьи и др. Газаносных областей как так то объясните это?
Жавохир Олимов
R. G., Составлял, подписывал и курировал один небезызвестный бывший вице-премьер, а ныне очень небедный пенсионер. В Крыму до сих пор помнят какую грандиозную свадьбу он закатил своей дочери, почему-то именно после подписания договора с Лукойлом. Халатность?? Вы серьезно?? Халатность или всё-таки личная заинтересованность?? Ни сума, ни тийна узбекский чиновник не уступил без личной для него выгоды.
Расследования не будет, как я выше написал, из-за очень вероятных денежных наказаний Минфина США. А после их огромных штрафов Лукойлу наверняка вообще придется закрыть добычу газа в Узбекистане. И никто другой вместо Лукойла не придет, как в случае ушедших из Узбекистана сотовых компаний.
Otabek Abdurasulov
данные высказывания являются явным доказательством того, что господин Алишер Саидаббасович считает народ необразованным. Господин министр, если у вас в окружении в министерстве работают такие люди, то это не значит что, все такие. Как можно так смело говорить что долг у Трансгаза, а не у государства? Кто является владельцем данной хозяйственной собственностью? Разве не государство? или очередным секретным документом уже успели продать долю “инвесторам“?
Esmurza Jumamuratov
Являясь национальной компанией Узнефтегаз, представляет Узбекистан, и все шишки летят в сторону республики! Такое оправдание министра говорит о том, что он лукавит, делая вид, что не понимает юридическую сторону дела!
Vakhid Zokhrabov
Лукойл разрабатывает высокосернистые месторождения газа, открытые еще в 60-х годах. Их не трогали долгое время потому, что нужны дорогие технологии по очистке газа от сероводорода, и себестоимость добытого кубометра такого газа на порядок дороже. Проблема в том, что месторождения в Узбекистане, принадлежащие Узбекнефтегазу, истощаются и при текущем неэффективном потреблении газа не хвататет, вот и вынуждены покупать более дорогой газ.
Тамара Аристархова
Лично у меня нет вопросов и претензий к Лукойлу, да и какие могут именно у меня, простого обывателя Молодец. И излагает он ясно и понятно. Это у нас привыкли всё ещё работать по принципу — “Семеро с ложкой, один — с сошкой“. У нас постоянно нет денег. И наши недоработки постоянные.
bah bah
Лучше объяснил бы, почему через день по 5-6 часов отключают электро энергию в Столице?! Именно тогда отключают свет, когда собираешься посмотреть всей семьёй новости в стране, мире и отдыхаешь в кругу семьи?! А может и владельцы электростанций не узбекистанцы?!
Ailouros Tigris
Камон.
Какие нац. интересы? Государству нужен газ — идите и добывайте. Понравилось чужими руками жар загребать и на процентах сидеть, малибу блейзеры покупать и требовать переход на уголь и кизяк)
Национальное достояние? Работать надо, а не сидеть собакой на сене. Этого достояния под землей более чем, кому-то теплее стало от осознания этого? Газопроводы не во всех городах и кишлаках построены, о чем речь вообще?)
Erkin Kuchkarov
Круто. Покупаем узбекский газ у россии дороже чем немцы и еще “компенсируем“ для населения:))) Лукойлу — браво. Так “наказать“ узбекистанцев по моему еще никому не удавалось:)))