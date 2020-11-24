Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов и заместитель председателя Счётной палаты Саидлазиз Саидкаримов 23 ноября на совещании в Кашкадарьинской области обсудили случаи незаконного расходования средств госбюджета местными хокимиятами и органами управления.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, на встрече была представлена информация о выявленных случаях коррупции в ряде организаций и учреждений.





По данным Nasafnews, 23 млрд сумов, выделенных на строительство и реконструкцию объектов водной инфраструктуры, были потрачены неэффективно. Саидлазиз Саидкаримов сообщил, что в результате 10 районов области до сих пор не обеспечены питьевой водой.

«Самое печальное: эти объекты были сданы в эксплуатацию. Что вы скажете на это?» — спросил он.

Как выяснилось, большая часть средств — 7,2 млрд сумов — выделена на реконструкцию зданий и сооружений насосной станции ВУ-2 в Шахрисабзском районе. При изучении на месте выяснилось, что водяные насосы находятся в непригодном состоянии и не работают.

Аналогичная ситуация с выделенными средствами сложилась в Нишанском, Касбийском, Касанском, Камашинском и Мубарекском районах области, из-за чего проблема обеспечения питьевой водой остается нерешенной, пишет издание.

В мае сенаторы также выявили неэффективное расходования средств в размере 4,9 млрд сумов при строительстве водных объектов в Андижанской области. В результате население махаллинских сходов граждан «Тейит», «Фозилмон» и «Хидирша» города Ханабада, «Нухатак» Андижанского района, «Хидирша» Ходжаабадского района не было обеспечено питьевой водой.

Отметим, что обеспеченность населения питьевой водой в целом по Кашкадарьинской области составляет 50%; в Касане — 26%, а в Дехканабаде — всего лишь 4%. Нуждаются в ремонте 60% труб. Изношена канализация в городе Карши.