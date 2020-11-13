Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит совещание с участием депутатов Кашкадарьинской области и руководителей министерств и ведомств, сообщила пресс-служба главы государства.

«Основная цель моего приезда — определить вместе с вами конкретные задачи и меры, чтобы придать мощный импульс развитию области. Кашкадарья не использует свой потенциал в полную силу, намного отстает от многих регионов страны», — отметил президент.

За последние 10 лет доля Кашкадарьи в валовом внутреннем продукте упала с 9,4% до 7,1%, а в промышленности — с 11% до 6%.

Отсутствует научная база, инновационный подход к выращиванию сельхозпродукции, не создано новых сортов, отвечающих климатическим условиям региона, отмечалось на совещании. В прошлом году урожайность хлопчатника составила 19 центнеров с гектара, что стало самым низким показателем в стране. Не хватает сельхозтехники, низок уровень переработки продукции.

Шавкат Мирзиёев резко раскритиковал состояние дел в ирригации и мелиорации в области. В результате неправильного орошения засолены 45% земель. В этом плане ситуация особенно тяжелая в Мубарекском, Гузарском, Нишанском и Касанском районах. Из оборота выбыло 38 тысяч га земли. Капельное орошение внедрено только на 2,4% орошаемых площадей.

Обеспеченность населения питьевой водой в целом по области составляет 50%; в Касане — 26%, а в Дехканабаде — всего лишь 4%. Нуждаются в ремонте 60% труб. Изношена канализация в городе Карши, 8700 км автодорог в регионе пришли в негодность.

Затронут вопрос качества образования и медицинского обслуживания.

Президент отметил, что в 88 школах области учеба ведется в несколько смен, а отдельные филиалы школ построены из битой глины. Кашкадарьинская молодежь занимает 13-е место в Узбекистане по показателям поступления в высшие образовательные учреждения. А в этом году ни один из выпускников 191 школы области не смог поступить в вуз, говорилось на совещании.

Не хватает 257 врачей узкого профиля и 855 — в первичном звене. Региону нужны еще 18 семейных поликлиник и 30 пунктов семейных врачей. При том, что на каждую семейную поликлинику должно приходиться в среднем 25−30 тысяч граждан, в области этот показатель составляет 90 тысяч.