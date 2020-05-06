Сенат Олий Мажлиса Узбекистана и Счетная палата проанализировали использования бюджетных средств, реализацию проектов в рамках инвестиционных программ и эффективность привлечения дополнительных средств в Андижанской области. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

На заседании 4 мая отмечалось, что местный бюджет недополучил дополнительные доходы в размере свыше 92 млрд сумов. Например, из-за того, что не было обеспечено полное взыскание НДС со строительных компаний, выпали доходы в бюджет в 2,4 млрд сумов, заявил председатель Комитет по вопросам бюджета и экономических реформ Эркин Гадоев.

Кроме того, 40% дополнительных источников местных бюджетов должны были быть направлены на обеспечение занятости и создание новых рабочих мест, однако на эти цели средств не выделено.

10% дополнительных источников планировалось потратить на мероприятия, сформированные на основе общественного мнения. Эти средства не были израсходованы. Допущены также нецелевые и не имеющие источников расходы почти 112,4 млрд. сумов.

Из-за неэффективного расходования средств в размере 4,9 млрд сумов не завершена работа по строительству водных объектов, подлежащих введению в эксплуатацию в 2018 году. Поэтому население махаллинских сходов граждан «Тейит», «Фозилмон» и «Хидирша» города Ханабада, «Нухатак» Андижанского района и «Хидирша» Ходжаабадского района не обеспечено питьевой водой.

Сенаторы подвергли критике тот факт, что вместо инвентаря и оборудования на сумму 1,2 млрд сумов, предусмотренных в проектно-сметных документах, составленных для строительства и капитального ремонта девяти объектов социальной сферы в области, были установлены другие виды инвентаря и оборудования.

В здании школы №29 Избасканского района вместо 2 отопительных печей на сумму 342 млн сумов установлены бывшие в употреблении 2 отопительные печи, цена которых неизвестна.

Сенаторы внесли предложения по привлечению ответственных к дисциплинарной ответственности. Собранные материалы по целевому и эффективному использованию средств переданы в прокуратуру Андижанской области для правовой оценки.