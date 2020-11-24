Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре задержал директора Центра содействия занятости населения Бектемирского района Ташкента М. А., сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, глава центра обещал через своих знакомых, занимающих высокопоставленные должности, назначить супругу гражданина Ш. А. на руководящую должность в одном из родильных комплексов столицы. Взамен он требовал 30 тысяч долларов. Его задержали при получении 10 тысяч долларов, говорится в сообщении.

По данному факту в отношении М. А. возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (мошенничество) и статье 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.