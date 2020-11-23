Очередное вторжение воздушной массы с районов Казахстана ожидается на территорию Узбекистана 24−25 ноября, но оно будет не таким холодным, как предыдущее, сообщила пресс-служба Узгидромета.

С этой воздушной массой 24 ноября по Каракалпакстану, Хорезмской области, 25 ноября — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям местами возможен небольшой снег. В остальных регионах будет наблюдаться пасмурная погода без осадков. Местами возможен туман.

Температура воздуха во вторник ночью составит −8…−3 градуса, днём — +2…+7 градусов, по северу ночью −10…−5 градусов, днём — −2…+3 градуса. В среду температура ночью составит −5…0 градусов, днём — −2…+3 градуса.

Периферия антициклона отступит 26 ноября, на территорию страны ожидается вынос относительного теплого воздуха и погода без осадков. Морозы в ночные часы будут ослабевать и составят −5…0 градусов, днём воздух прогреется до +7…+10 градусов, +11…+13 градусов, что близко к нормальным значениям.

В пятницу 27 ноября на севере с вторжением влажных и холодных воздушных масс с районов Кавказа местами возможен снег, в остальных регионах сохранится тёплая погода без осадков. Температура ночью повысится до слабо положительных значений, днем будет в пределах +5…+10 градусов, по югу — до +11…+13 градусов.

Холодный воздух распространится на всю территорию страны 28 ноября, местами пройдут осадки — дождь, снег. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям без осадков.

27−28 ноября местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −3…+2 градуса, днём — +2…+7 градусов, что ниже нормы на 5−7 градусов. Местами возможен туман.