«Узбекнефтегаз» привлек кредитную линию российской Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в размере до 40 млн евро на проекты по увеличению добычи углеводородов, сообщила пресс-служба нефтяной компании.

Средства госкорпорации будут использованы для закупа оборудования у российских производителей и оказания сервис-услуг в области геологоразведочных и буровых работ.

Финансирование ВЭБ.РФ позволит провести бурение порядка 150 скважин и проведение комплекса капитальных ремонтных работ на действующих нефтегазовых месторождениях в Узбекистане в 2021 году, добавили в «Узбекнефтегазе».