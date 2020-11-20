Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу в ходе посещения Чиланзарского района провел совещание по вопросам его социально-экономического развития. В нем участвовали руководители государственных органов, председатели махаллей района, молодежь и другие.

«Нам необходимо выявить „точки роста“ в Чиланзарском районе и определить задачи комплексного развития его экономики, повышения уровня жизни населения», — сказал глава государства.

Как отмечает пресс-служба президента, в районе расположена 51 махалля. Девять процентов экономически активного населения не имеет работы. Объем промышленного производства на душу населения вдвое ниже, чем в среднем по Ташкенту.

Обсуждалась двухлетняя программа комплексного развития Чиланзара. Она охватывает семь основных направлений.

Программой предусмотрена реализация 298 инвестиционных проектов в пищевой, текстильной, химической, строительной, фармацевтической, ювелирной промышленностях на сумму 10,238 трлн сумов.

Кроме того, определены задачи по развитию предпринимательства, сокращению бедности, ремонту дорог и инженерных сетей, внедрению реформ в медицине и образовании, снижению преступности.

Шавкат Мирзиёев выслушал мнения представителей молодежи и поддержал озвученные ими предложения, отмечается.в сообщении.

Президент указал на необходимость создания «фабрики проектов» в районах Ташкента и содействия молодым людям в реализации их бизнес-инициатив.