В Ташкенте начинается фестиваль молодёжи под лозунгом «Ташкент любит молодёжь!» для оживления города и молодого поколения после ослабления карантина, сообщила пресс-служба столичной администрации.
Фестиваль будет проходить в течение месяца и включит в себя множество мастер-классов, художественных выставок, образовательных и спортивных мероприятий, концертов, встреч с успешными предпринимателями, экскурсий по достопримечательностям столицы, викторин и конкурсов с призами, а также флешмобов.
Сами мероприятия будут разделены на четыре направления: технологии, образование, спорт и культура. Именно на эти направления будут разделены и недели фестиваля:
Неделя технологий (6−12 ноября):
- Турнир по киберспорту
- Робототехника
- Экскурсия в IT-park
- Экскурсия в Texnopark
Неделя спорта (9−15 ноября):
- Street ball
- Street workout
- Шахматный турнир
- Футбол
- Вело пробег
Неделя образования (16−22 ноября):
- Различные мастер-классы
- QUIZ FEST
- КВН
- Встреча хокима с молодёжью
- Встреча депутатов с молодёжью
Неделя культуры (23−29 ноября):
- Флешмоб
- Гала-концерт
- Dance music fest
- Freelance forum
- Экскурсия в театр
В программу могут внести изменения.
«Учитывая продолжающиеся карантинные ограничения, все офлайн-мероприятия будут организованы с соблюдением всех необходимых для сохранения эпидемиологического благополучия санитарных норм — в масках, с выдерживанием социальной дистанции и обработкой рук и предметов антисептиками», — говорится в сообщении.
Часть мероприятий пройдет в режиме интернет-конференций и в социальных сетях.
Со всей информацией и мероприятиями в рамках фестиваля можно ознакомиться и отслеживать на сайте фестиваля и в социальных сетях: Telegram, Facebook, Instagram.
Samir Rakhim
Хотелось бы чтоб был месяц фестиваль пожилых людей.
Вазген Ксеракопян
Предлагаю 2021 год назвать " Ташкент любит деревья, парки, зеленые зоны, спортивные городки и стадиончики, велосипедистов и пешеходов. Ташкент любит своих жителей! "