В Ташкенте начинается фестиваль молодёжи под лозунгом «Ташкент любит молодёжь!» для оживления города и молодого поколения после ослабления карантина, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Фестиваль будет проходить в течение месяца и включит в себя множество мастер-классов, художественных выставок, образовательных и спортивных мероприятий, концертов, встреч с успешными предпринимателями, экскурсий по достопримечательностям столицы, викторин и конкурсов с призами, а также флешмобов.

Сами мероприятия будут разделены на четыре направления: технологии, образование, спорт и культура. Именно на эти направления будут разделены и недели фестиваля:

Неделя технологий (6−12 ноября):

Турнир по киберспорту

Робототехника

Экскурсия в IT-park

Экскурсия в Texnopark

Неделя спорта (9−15 ноября):

Street ball

Street workout

Шахматный турнир

Футбол

Вело пробег

Неделя образования (16−22 ноября):

Различные мастер-классы

QUIZ FEST

КВН

Встреча хокима с молодёжью

Встреча депутатов с молодёжью

Неделя культуры (23−29 ноября):

Флешмоб

Гала-концерт

Dance music fest

Freelance forum

Экскурсия в театр

В программу могут внести изменения.

«Учитывая продолжающиеся карантинные ограничения, все офлайн-мероприятия будут организованы с соблюдением всех необходимых для сохранения эпидемиологического благополучия санитарных норм — в масках, с выдерживанием социальной дистанции и обработкой рук и предметов антисептиками», — говорится в сообщении.

Часть мероприятий пройдет в режиме интернет-конференций и в социальных сетях.

Со всей информацией и мероприятиями в рамках фестиваля можно ознакомиться и отслеживать на сайте фестиваля и в социальных сетях: Telegram, Facebook, Instagram.