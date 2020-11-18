Представители Министерства внутренних дел Казахстана несколькими днями ранее рассказали о случае, когда в течение года трудовой эксплуатации подвергался 58-летний гражданин Узбекистана.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана со ссылкой на генконсульство страны в Актау прокомментировало это сообщение.

Департамент полиции Актюбинской области выяснил, что мужчина — М. Б. — приехал в Казахстан в 1996 году, в 2004 году получил вид на жительство и постоянно проживает на территории Казахстана.

В ходе беседы с представителями правоохранительных органов М. Б. заявил, что не имеет претензий к нынешнему работодателю, удовлетворён условиями работы, проживания и заработной платы и не намерен возвращаться в Узбекистан, планирует переехать к дочери, гражданке Казахстана, в Алматы.

В связи с отсутствием состава уголовного правонарушения и подтверждения фактов «трудового рабства» возбужденное уголовное дело закрыто.