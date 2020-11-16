Представители Министерства внутренних дел Казахстана рассказали о случае, когда в течение года трудовой эксплуатации подвергался 58-летний гражданин Узбекистана, сообщило издание Tengrinews.kz.

Глава крестьянского хозяйства в Актюбинской области отобрал у мужчины документы и угрожал физическим насилием. Гражданин Узбекистана жил в сарае, пас скот и ухаживал за ним.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 128 Уголовного кодекса «Торговля людьми», отметили представители МВД на брифинге.