Информацию о количестве постоянно и временно зарегистрированных по месту жительства граждан теперь можно получить на Едином портале интерактивных государственных услуг.

Услуга полностью автоматизирована и предоставляется бесплатно. Для ее получения электронной цифровой подписи не потребуется.

Сведения можно получить онлайн, выбрав услугу «Информация о количестве зарегистрированных по месту постоянного проживания» на портале. Справку выдается на узбекском и русском языках и предоставляется Министерством внутренних дел.

При возникновении неточностей с данными в справке необходимо обратиться в Главное управление миграции и оформления гражданства МВД, отмечается на портале.