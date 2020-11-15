Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 ноября подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию деятельности специальных экономических и малых промышленных зон в Сурхандарьинской области и городе Ташкенте».

Согласно документу, за счет сокращения территории свободой экономической зоны «Термез» образуется зона свободной торговли «Международный торговый центр Термез» с включением ООО Termez Cargo Centre в реестр участников центра.

Указом установлено, что на территории МТЦ:

на основе современных технологий организовываются услуги по приёму, хранению, переработке, сортировке и упаковке продукции, а также порталы электронной торговли;

налаживаются таможенные, налоговые, сертификационные, фитосанитарные, ветеринарные, транспортные, банковские услуги, услуги обмена валют и мобильной связи, а также медицинские и гостиничные услуги, услуги по техобслуживанию автотранспорта и другие услуги для клиентов на основе принципа «единого окна»;

вводится порядок въезда на территорию Узбекистана, пребывания на данной территории и выезда с неё в течение 10 дней для граждан Афганистана, граждан других стран и лиц без гражданства, въезжающих с территории Афганистана, в порядке исключения, без оформления въездной визы с прохождением личного и паспортного контроля (без прохождения временной регистрации);

товары и услуги, реализуемые иностранным граждан и лицам без гражданства, а также вывозимые на территорию Афганистана предпринимателями, приравниваются к экспорту;

иностранные товары размещаются путем оформления в таможенный режим «свободная таможенная зона», также разрешается, в порядке исключения, их розничная продажа;

иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Узбекистана, проходят через отдельный контрольно-пропускной пункт на основании проездных документов, их обратное возвращение разрешается исключительно через тот же КПП.

При этом въезд на территорию МТЦ «Термез» с территории Афганистана и выезд с нее осуществляется через пропускной пункт «Термез-автойул» через отдельный проход (коридор).

Отмечается, что в Сергелийском района Ташкента создана малая промышленная зона «Индустриальный парк Сергели».

Кабинету министров поручено обеспечить выделение за счет резервного фонда по 5 млрд сумов на формирование уставных фондов дирекций МТЦ и Индустриального парка «Сергели».

Кроме того, указом предусмотрено выделение за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) кредитов хокимиятам Сурхандарьи и Ташкента сроком на 3 года, включая одногодичный льготный период, по ставке 6-месячный LIBOR + 2% на выполнение строительно-монтажных работ и сооружение необходимой инфраструктуры.

20 млн долларов получит администрация Сурхандарьинской области на строительство объектов МТЦ, 40 млн долларов — администрация Ташкента на строительство объектов индустриального парка.

При этом планируется установить порядок, согласно которому после приема в эксплуатацию объекты завершенного строительства на территории СЭЗ «Термез», МТЦ «Термез» и индустриального парка «Сергели» реализуются через открытые торги либо передаются в лизинг (за исключением ООО Termez Cargo Centre).

Более того, указом предусмотрены налоговые и таможенные льготы на период строительства и эксплуатации объектов для СЭЗ, МТЦ и индустриального парка.

Фонд реконструкции и развития Узбекистана, образованный в 2006 году, является финансовым учреждением при Кабинете министров, призванным обеспечить реализацию проектов по модернизации и техническому перевооружению ведущих, прежде всего базовых отраслей экономики, достижения динамичного, устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны, а также осуществлению эффективной структурной и инвестиционной политики.