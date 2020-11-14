В начале 2021 года посольство США в Ташкенте в сотрудничестве с Американскими советами по международному образованию (American Councils) запустит инициативу «Окно в Америку», которая охватит всю территорию Узбекистана.

В «окнах» разместятся современные ресурсные библиотеки и конференц-залы, будут доступны электронные и бумажные книги, разнообразные образовательные и культурные ресурсы на английском языке, компьютерные лаборатории с доступом в интернет, программы с выступлением американских экспертов и другие мероприятия по интересам, такие как показ фильмов на английском языке и разговорные клубы.

Каждое «Окно в Америку» также будет служить центром EducationUSA — бесплатного консультационного центра для желающих учиться в США по программам бакалавриатуры и магистратуры.

Строительство первого «Окна в Америку» началось 30 сентября в центре «Баркамол авлод» в Карши. Центры «Баркамол авлод» — это пространства для внеклассной деятельности молодежи, расположенные во всех регионах Узбекистана и находящиеся в ведении Министерства народного образования.

В Карши будет находиться самый крупный центр «Окно в Америку» в Центральной Азии — площадью 230 кв. м. (2475 футов), управляемое со стороны American Councils. Центр откроется в анчале 2021 года и будет включать компьютерный класс, библиотеку, конференц-зал и класс EducationUSA. Все пространство центра будет иметь стены из стекла и дизайн в американском стиле.

American Councils вновь открыли свой офис в Ташкенте в 2018 году и в настоящее время управляют 13 разнообразными программами, включая программу обмена «Будущие лидеры» (FLEX), инициативу «Англоговорящая нация: Подготовка для учителей средних школ» (ESN: STT), программу обмена «Бизнес-лидеры Узбекистана» (UBL) и программу Партнерства с университетами Центральной Азии (UNiCEN).

Ожидается, что в ближайшие месяцы из США прибудут еще 16 учителей и профессоров английского языка (PhD) из ведущих американских университетов для поддержки региональных центров переподготовки и повышения квалификации педагогов.