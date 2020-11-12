Для абитуриентов из Муйнакского, Тахтакупирского и Караузякского районов Каракалпакстана, которые не смогли поступить в вузы страны, выделят дополнительные квоты, сообщило УзА.

Для этого у абитуриента должно быть не менее 56,7 баллов (30% от максимальных 189 баллов), выбрать можно любой вуз, кроме медицинского. Отмечается, что молодые люди будут приняты на учебу на платно-контрактной основе, а после окончания обучения должны отработать в названных районах минимум пять лет.

С 13 ноября в этих районах будут организованы встречи руководителей секторов с изъявившими желание поступить абитуриентами и их родителями.

Напомним, в 2020/2021 учебном году в государственные вузы документы подали почти 1,5 миллиона абитуриентов, в тестах участвовали 1,24 миллиона. Студентами бакалавриата стали 140,8 тысячи.



