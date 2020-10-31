В нынешнем году заявления в государственные вузы Узбекистана подали 1 миллион 484 тысячи 463 абитуриента (в 2019 году — 1 миллион 66 тысяч 926), из которых в тестах участвовали 1 миллион 240 тысяч 614. Средний конкурс на одно место по стране составил 10,6 (в 2019 году — 11,61). Всего на бакалавриат были приняты 140 тысяч 814 студентов (в 2019 году — 102,35 тысячи). Средний балл на грант составил 133,7, на контракт — 110,3.

Эти данные были озвучены на пресс-конференции, посвященной итогам вступительных тестов нынешнего сезона. В мероприятии приняли участие заместитель директора Государственного центра тестирования (ГЦТ) Сардор Раджабов, начальники управлений ГЦТ Бекзод Тошпулатов и Умиджон Дусназаров, а также главный юрисконсульт центра Гулжахон Мадрахимова.

За участие в тестовых испытаниях абитуриенты заплатили более 80 млрд сумов. Экзамены проходили в две смены с 2 по 13 сентября, за один день в них принимали участие около 120 тысяч абитуриентов. Для не допущенных к тестам из-за повышенной температуры тела или болезни коронавирусной инфекцией 17 сентября были организованы дополнительные испытания. За нарушение правил проведения тестов был отстранен 1281 абитуриент (в 2019 году — 465).

Итоги тестирования были обнародованы 25 сентября. Всего на обучение по гранту были рекомендованы 28 тысяч 899 абитуриентов (в 2019 году — 18,18 тысячи), на контракт — 111 тысяч 915 (84,22 тысячи). Кроме того, дополнительно были выделены 757 мест на грант и 2806 мест на контракт. По суперконтракту смогут учиться 491 тысяча 335 абитуриентов (в 2019-м такой возможностью воспользовались около 32,95 тысячи человек).

Самые высокие результаты в разрезе регионов показали абитуриенты из Бухарской, Ферганской и Навоийской областей, в разрезе районов — город Навои и Учкудукский район (Навоийская область), а также Каракульский, Шафирканский и Пешкунский район (Бухарская область).

В рамках 4-процентной квоты для девушек, имеющих рекомендации Министерства по поддержке махалли и семьи, были приняты 945 человек, а в пределах квот на 500 мест для Сохского района — 353 человек.

13 тысяч 107 абитуриентов при подаче документов указали на наличие воинских рекомендаций. Из 1828 рекомендаций, которые были пересмотрены позже, 1516 были подтверждены, и среди них 128 абитуриентов были рекомендованы на грант, 478 — на контракт.

11 тысяч 772 абитуриента подали на апелляцию, которая проходила с 28 сентября по 26 октября в четыре смены (в предыдущие годы количество подавших на апелляцию составляла в среднем 2000−3000 человек).

В апелляции участвовало 2390 абитуриентов (20,3% подавших заявление). 524 абитуриента заявили об отсутствии претензий после ознакомления с материалами тестов во время апелляции, претензии 1866 абитуриентов были изучены экспертами, из них претензии 1837 абитуриентов были признаны необоснованными, претензии 29 человек в данный момент дополнительно изучаются комиссией.

Комментируя ситуацию с госзакупками ГЦТ, обсуждаемую в последние дни, в том числе с приобретением кепок для абитуриентов, Сардор Раджабов заявил, что были заключены договора с 7 организациями на поставку кепок для 1,3 миллиона абитуриентов. Всего ГЦТ было приобретено 198 тысяч кепок. С предприятием Boburxon Bn Nodirxon был заключен договор на поставку 1 миллиона кепок, но предприятие поставило всего 69506 кепок, и расчет был произведен исходя из реально поставленного объема.

По словам Сардора Раджабова, местные хокимияты помогали находить предприятия, у которых имеется возможность поставить кепки, заключали с ними договора и отправляли эти договора в ГЦТ, а ГЦТ оплачивал эти договора. Средства на приобретение кепок были выделены из фонда развития ГЦТ, для этого были проведены внутренние тендеры. Он заявил о готовности ГЦТ предоставить необходимые документы соответствующим ведомствам и добавил, что вся информация, касающаяся госзакупок, будет обнародована на следующей неделе.

«Газета.uz»: Сколько процентов абитуриентов в нынешнем году набрали максимальное количество баллов? Например, в соцсетях появилась информация, что в одном только ТГЮУ 400 абитуриентов набрали максимальный балл. ГЦТ опубликовал свои комментарии по причинам высоких баллов в нынешнем году, упомянув, например, уменьшение количества тестовых заданий. Однако, согласно законам тестологии, количество тестовых заданий не должно влиять на нормальное распределение баллов. Если не наблюдается нормальное распределение баллов, это может означать, что-либо были проблемы с качеством заданий, либо, возможно, была утечка. Как проверялось качество тестовых заданий, их соответствие правилам тестологии? Как было обеспечено отсутствие утечки? В этом году так и не заработал сайт mandat.dtm.uz, позволяющий видеть общие списки абитуриентов с их результатами, что также породило множество вопросов. В чем причина того, что этот сайт не был запущен?

Сардор Раджабов: В этом году был замечен резкий рост количества абитуриентов, набравших максимальный балл. Около 930 абитуриентов набрали максимальный балл. Что касается ТГЮУ, там количество абитуриентов с максимальным баллом было около 50. Что касается причин роста абитуриентов с максимальными баллами, то первая причина — это резкое упрощение тестовых заданий в нынешнем году. Вторая причина — на решение тестовых заданий было отведено больше времени: если в прошлом году на один предмет был отведен один час, в этом году — полтора часа. Кроме того, ГЦТ запустил систему E-Sinov, и около 20% заданий, использованных на экзаменах, были из этой системы.

Умиджон Дусназаров: 23−24 октября прошлого года была проведена апробация тестовых заданий. Мы не можем провести апробацию всей базы тестовых заданий, а проводим апробацию конструкторов, например, темы или уровень сложности. Исходя из этих параметров, мы формируем примерные книги вопросов и эти книги выносим на апробацию. Если раньше мы сами искали, где нам проводить апробацию, то сейчас сами учебные заведения предлагают нам провести у них апробацию, чтобы заодно проверить своих учащихся. Следующие апробации были намечены на апрель-май, но в связи с пандемией не было возможности их провести. Кроме того, у абитуриентов была возможность решать тестовые задания через систему E-Sinov, их результаты также были проанализированы, и по результатам этих анализов мы по мере возможности апробировали конструкторы книги вопросов. На основе этого были разработаны параллельные тестовые задания, из которых и были сформированы книги вопросов, использованные в тестовых испытаниях. Мы старались обеспечивать, чтобы уровень сложности заданий были одинаковыми в разные дни. Тестовые задания, использованные в одной смене, не повторялись в других сменах.

Что касается утечки заданий, до сих пор мы не получили ни одного обращения по этому поводу ни со стороны абитуриентов, ни со стороны правоохранительных органов. Среди абитуриентов, подавших на апелляцию, тоже не было обращений по этому поводу. Если будут такие обращения, то они будут внимательно изучены.

«Газета.uz»: В соцсетях и СМИ распространились претензии абитуриентов и родителей, недовольных результатами тестов. В ответ на это на следующий день было заявлено о технической ошибке, и результаты этих абитуриентов поменялись. В связи с этим появилось мнение, что лица, имеющие доступ к компьютерам ГЦТ, причастные к опубликованию результатов, могут при желании менять результаты любого абитуриента под предлогом «технической ошибки». Какие механизмы безопасности предусмотрены в ГЦТ во избежание таких ситуаций?

Сардор Раджабов: Летом ГЦТ переходит в закрытый режим. В ГЦТ есть отдельное здание, связь этого здания с внешним миром прекращается, оно охраняется правоохранительными органами. Люди, не внесённые в списки специального режима, не имеют доступ к зданию. Люди, привлеченные в специальный режим, также не имеют связи с внешним миром: ни интернета, ни телефона, ничего. Результаты считает программа.

В Навои и, если я не ошибаюсь, в Кашкадарье результаты абитуриентов были просчитаны и переданы в отдел программного обеспечения. Этот отдел не входит в режим, он работает с персональными кабинетами абитуриентов.Специалисты этого отдела связывают результаты, которые им передали специалисты, работающие в режиме, с персональными кабинетами абитуриентов. Техническая ошибка произошла именно в этом, а не в подсчете результатов.

«Газета.uz»: Было объявлено, что в отношении абитуриентов, снимки книг вопросов которых распространились в соцсетях, будут приняты меры и их результаты будут аннулированы. Что случилось с такими абитуриентами? Были ли аннулированы их результаты? Если да, не противоречит ли это презумпции невиновности? Ведь необходимо сперва доказать, что сами абитуриенты снимали на фото книги вопросов и распространяли в соцсетях.

Сардор Раджабов: Если снимки книг вопросов были распространены, у нас есть возможность по базе выяснить, в каком регионе, в какой смене, в какой группе была использована эта книга. Мы подняли видеозаписи. Например, в Хорезме абитуриент занёс телефон, заснял книгу вопросов и распространил в сети, мы это выяснили и обратились в правоохранительные органы. Абитуриент был вызван, он написал объяснительную и дал согласие на то, чтобы его результаты были аннулированы.

«Газета.uz»: На пресс-конференции по национальной системе тестирования было заявлено, что формат тестов этой системы и компетенции, проверяемые ими, будут совершенно отличаться от того, что проверяется в вступительных экзаменах. Если вступительные тесты проверяют одно, национальная тестовая система — другое, а единый экзамен, который предполагается ввести — третье, не приведет ли это дезориентации учителей и учащихся и к хаосу в системе?

Сардор Раджабов: Основная цель внедрения национальной тестовой системы — чтобы мы имели возможность проверять также и компетенции. Планируется с 1 декабря запустить национальную систему по родному языку и литературе и математике. В постановлении четко прописано, что вопросы для национальной тестовой системы будет формировать не ГЦТ, а Министерство народного образования и Госинспекция по надзору за качеством образования. С ними мы сейчас проводим совместную работу, к процессу будут также привлечены иностранные специалисты. Мы планируем узнать их мнение также по формату заданий и потом запускать систему.

Что касается унификации (единого экзамена), по этому вопросу также подготовлен проект постановления и находится на стадии согласования. Основная цель — в будущем тестовая система, действующая на данный момент, будет полностью изменена. Для выпускников школ — единый экзамен, который будет проверять все навыки.

Гулжахон Мадрахимова: Вопросы могут быть разные по формату, но во всех трёх системах они будут на основе государственных образовательных стандартов и учебных программ. Это значит, что не будет разных подходов в национальном системе, во вступительных экзаменах и в едином экзамене. Одинаковые знания будут оцениваться. Например, если во вступительных экзаменах используются задания закрытого типа, в национальной системе могут быть использованы задания открытого типа или она может включать письменные и устные экзамены. Это не значит, что будет три разных подхода к оцениванию абитуриентов.

«Газета.uz»: Было заявлено, что если абитуриент предъявит претензии к тестовому заданию и его претензии будут признаны обоснованными, то баллы добавляются всем абитуриентам, у которых в книгах вопросов было это задание. Однако если абитуриент выиграет апелляцию по какому-либо тестовому заданию, другим абитуриентам, которым также попалось это задание, баллы не добавляются. Чем объясняется такой разный подход в аналогичных, по сути, ситуациях?

Умиджон Дусназаров: Есть положение, утвержденное постановлением Кабинета министров №261. В положении зафиксировано, что абитуриент может подать на апелляцию в течение 10 дней после опубликования результатов тестирования. Во время апелляции будут рассмотрены только претензии тех, кто подал на апелляцию. У нас нет полномочий смотреть или менять результаты других абитуриентов. Если абитуриент не удовлетворён результатами, он должен подать на апелляцию в установленный срок.