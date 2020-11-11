За 9 месяцев с начала года Агентство информации и массовых коммуникаций направило 90 представлений и предупреждений теле- и радиоканалам, печатным и интернет-изданиям, следует из заявления АИМК.

«На сегодняшний день AИМК ограничивается официальными предупреждениями о случаях правонарушений, совершенных со стороны формирующихся независимых СМИ, и до сих пор не применяет никаких других мер в своей компетенции», — сообщили в агентстве и подчеркнули, что в мировой практике нарушения рассматриваются судом с наложением штрафов либо приостановлением деятельности.

Агентство работает с 1777 субъектами информации. В 2019 году было отправлено 150 представлений и предупреждений: 75 теле- и радиоканалам, 65 — периодическим печатным изданиям и 10 — интернет-сайтам.

За 9 месяцев с начала нынешнего года направлено всего 90 представлений и предупреждений. Теле- и радиоканалы получили 39 таких писем, в частности, из них 20 — телеканалы Национальной телерадиокомпании Узбекистана, 7 — Zo‘rTV, еще 5 — Sevimli. Газетам и журналам направлено 29 предупреждений — по одному в газеты «Ишонч», «Согдиена», «Бекажон Плюс», в журнал «Театр» и другие. Интернет-сайты получили 22 представления и предупреждения — три в Effect.uz, по два в Nova24.uz, Qalampir.uz и Repost.uz и так далее.

В агентстве уточнили, что ограничились устными предупреждениями в случаях «распространения отдельными СМИ фейковых и непроверенных или противоречащих закону» сведений ввиду моратория на проверку бизнес-субъектов и привлечение их к ответственности в условиях пандемии, а также «некоторых трудностей в получении и проверке информации».

Отмечается также, что за это время ни одно СМИ не было привлечено к административной, финансовой или уголовной ответственности.

«Однако этот временный подход не означает, что к правонарушителям не будут применены никакие меры. АИМК сообщает, что к субъектам информации, не сделавшим правильные выводы и не соблюдающим соответствующие требования, могут быть применены меры, установленные законодательством», — подчеркнули в агентстве.

АИМК также заявил, что в пределах своей компетенции уделяет внимание защите журналистов, чьи права были нарушены.

«Только в этом году по фактам сопротивления, необоснованного допроса в связи с распространением информации в отношении около десяти журналистов и блогеров в Совет Министров Каракалпакстана, Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Верховный суд и хокимият Ферганской области были направлены письменные требования и обращения о немедленном прекращении препятствования журналистской деятельности, привлечении к ответственности виновных лиц и недопущении повторных случаев», — сообщили в агентстве.

Напомним, ранее АИМК анонсировало создание специального сайта, где представители СМИ смогут проконсультироваться с юристами по спорным вопросам.