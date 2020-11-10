Для работников СМИ и журналистов будет создан специальный веб-сайт, где можно будет получить консультацию юриста и заключение адвоката по спорным моментам. Об этом сообщил директор Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Асаджон Ходжаев во вторник на семинаре, посвященном защите личных данных в медиапространстве.

На платформе в сотрудничестве с Министерством юстиции регулярно будут размещаться обозрения, видеосюжеты, ответы на вопросы и комментарии юристов в сфере медиа.

По словам главы АИМК, сайт будет работать в круглосуточном режиме. Заключение юриста по конкретному спорному вопросу или ситуации будет храниться в базе платформы для использования в любое время.

«Это, во-первых, поспособствует повышению правового сознания представителей СМИ, усилит их знания. Во-вторых, это послужит повышению квалификации сотрудников, информационных служб и пресс-секретарей органов государственного управления, работающих со СМИ, получению ответов на интересующиеся вопросы», — сказал Асаджон Ходжаев.