Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 ноября провел видеоселекторное совещание по мерам совершенствования первичного звена системы здравоохранения и формирования здорового образа жизни среди населения.
Как сообщил корреспондент «Газеты.uz», президент, обращаясь к одному из районных хокимов, сказал: «У нас бесплатная или платная медицинская помощь в государственных учреждениях? На этот вопрос нет справедливого ответа».
По словам главы государства, на местах граждане не знают, какие услуги и лекарства платные, а какие — бесплатные. «Это вызывает справедливое недовольство людей. Согласно результатам проведенного анализа, за месяц 43% семей, обратившихся к врачам, заплатили деньги за оказанные услуги в государственной системе здравоохранения. Кто-то может не согласиться, но у меня есть данные», — сказал он.
На примере Сырдарьинской области будут четко определены задачи каждого звена системы здравоохранения и разработаны отдельные гарантированные государством пакеты медицинских услуг и лекарств. Для финансирования пакетов будут внедрены механизмы государственного медицинского страхования и создан отдельный фонд.
«Какой хоким области, города или района в своем регионе обсудил эту проблему и уволил главу райздрава, горздрава, облздрава, поликлиники, сельского врачебного пункта или поставил вопрос перед министерством? К сожалению, ни один хоким не сделал этого. Все они безразличны проблемам народа — вот вывод», — сказал президент.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев указал, что система здравоохранения Ташкента полностью вышла из строя — нет порядка, дисциплины, спроса.
«Население этим совершенно не довольно, это тоже правда… В больницах города ни один вопрос пациента не решается без денег. К сожалению, это превратилось в правило жизни. У меня очень много данных», — сказал президент.
По этой причине был назначен новый руководитель в Главное управление здравоохранения Ташкента в лице Анвара Алимова и его статус приравнен к заместителю министра здравоохранения.
Президент поручил замминистра здравоохранения Анвару Алимову и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву изучить систему здравоохранения Турции и других стран и внести предложение по ее внедрению в столице. Кроме того, они должны взять по одной поликлинике и больнице в каждом районе столицы и организовать их деятельность «по-новому» с подомовым обходом, проведением выездных приемов рядом с многоэтажными домами, укреплением материально-технической базы, агитацией за здорового образа жизни.
Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщил, что уже отобрали больницы и клиники для пересмотра их деятельности. По его словам, в одном из медучреждений работают 113 сотрудников, которые обслуживают 34 тысячи человек. Градоначальник утверждает, что можно выделить 14 сотрудников для обхода жителей два раза в месяц.
«Руководитель больницы говорит, что знает, кого из неработающих сотрудников уволить. За счет этого зарплата [сотрудников] вырастает на 35−40%», — сказал он.
Джахонгир Артыкходжаев считает, что вместо оборудования всех 64 поликлиник в городе лучше создать четыре крупных специализированных медучреждения с круглосуточным режимом работы.
«Это поможет сэкономить огромные бюджетные средства и предоставлять лучший сервис для людей. Например, во время пандемии частная клиника проводила 160 МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография — ред.), а государственная — 37−40. Зачем поставлять государственным 44 единицы оборудования, если в день они принимают в четыре раза меньше людей. Ладно, пусть будут государственные, но нужно создать центральные места, которые будут работать круглосуточно», — заявил хоким.
Напомним, на совещании также сообщалось, что врачи общей практики станут семейными врачами. Для помощи им создадут медицинские бригады, которые будут работать адресно с закрепленными за ними семьями.
Rust En
Ув. Президент, у нас вообще всё решается только за деньги. Пока воздух бесплатный, поэтому наверно плохого качества.
Vladimir Lee
Проблему видит глава государства. Теперь, главное чтобы увидел правильный выход из этой проблемы.
Осведомители его хорошо работают, раз он в курсе.