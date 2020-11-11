Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 ноября провел видеоселекторное совещание по мерам совершенствования первичного звена системы здравоохранения и формирования здорового образа жизни среди населения.

Как сообщил корреспондент «Газеты.uz», президент, обращаясь к одному из районных хокимов, сказал: «У нас бесплатная или платная медицинская помощь в государственных учреждениях? На этот вопрос нет справедливого ответа».

По словам главы государства, на местах граждане не знают, какие услуги и лекарства платные, а какие — бесплатные. «Это вызывает справедливое недовольство людей. Согласно результатам проведенного анализа, за месяц 43% семей, обратившихся к врачам, заплатили деньги за оказанные услуги в государственной системе здравоохранения. Кто-то может не согласиться, но у меня есть данные», — сказал он.

На примере Сырдарьинской области будут четко определены задачи каждого звена системы здравоохранения и разработаны отдельные гарантированные государством пакеты медицинских услуг и лекарств. Для финансирования пакетов будут внедрены механизмы государственного медицинского страхования и создан отдельный фонд.

«Какой хоким области, города или района в своем регионе обсудил эту проблему и уволил главу райздрава, горздрава, облздрава, поликлиники, сельского врачебного пункта или поставил вопрос перед министерством? К сожалению, ни один хоким не сделал этого. Все они безразличны проблемам народа — вот вывод», — сказал президент.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев указал, что система здравоохранения Ташкента полностью вышла из строя — нет порядка, дисциплины, спроса.

«Население этим совершенно не довольно, это тоже правда… В больницах города ни один вопрос пациента не решается без денег. К сожалению, это превратилось в правило жизни. У меня очень много данных», — сказал президент.

По этой причине был назначен новый руководитель в Главное управление здравоохранения Ташкента в лице Анвара Алимова и его статус приравнен к заместителю министра здравоохранения.

Президент поручил замминистра здравоохранения Анвару Алимову и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву изучить систему здравоохранения Турции и других стран и внести предложение по ее внедрению в столице. Кроме того, они должны взять по одной поликлинике и больнице в каждом районе столицы и организовать их деятельность «по-новому» с подомовым обходом, проведением выездных приемов рядом с многоэтажными домами, укреплением материально-технической базы, агитацией за здорового образа жизни.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщил, что уже отобрали больницы и клиники для пересмотра их деятельности. По его словам, в одном из медучреждений работают 113 сотрудников, которые обслуживают 34 тысячи человек. Градоначальник утверждает, что можно выделить 14 сотрудников для обхода жителей два раза в месяц.

«Руководитель больницы говорит, что знает, кого из неработающих сотрудников уволить. За счет этого зарплата [сотрудников] вырастает на 35−40%», — сказал он.

Джахонгир Артыкходжаев считает, что вместо оборудования всех 64 поликлиник в городе лучше создать четыре крупных специализированных медучреждения с круглосуточным режимом работы.

«Это поможет сэкономить огромные бюджетные средства и предоставлять лучший сервис для людей. Например, во время пандемии частная клиника проводила 160 МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография — ред.), а государственная — 37−40. Зачем поставлять государственным 44 единицы оборудования, если в день они принимают в четыре раза меньше людей. Ладно, пусть будут государственные, но нужно создать центральные места, которые будут работать круглосуточно», — заявил хоким.

Напомним, на совещании также сообщалось, что врачи общей практики станут семейными врачами. Для помощи им создадут медицинские бригады, которые будут работать адресно с закрепленными за ними семьями.