В Ташкенте планируется внедрить систему здравоохранения, применяемую в Турции. Об этом стало известно на совещании по вопросам реформирования системы здравоохранения Узбекистана, прошедшем в пятницу под руководством президента Шавката Мирзиёева, передает корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства поручил заместителю министра здравоохранения- начальнику Главного управления здравоохранения Ташкента Анвару Алимову и хокиму столицы Джахонгиру Артыкходжаеву до конца года всесторонне изучить систему здравоохранения развитых стран, в частности, Турции, и внести предложение по ее внедрению в Ташкенте. Они съездят на неделю в Турцию.

На совещании президент отметил, что уровень обеспеченности врачами в Ташкенте составляет 87%. Не хватает 1000 врачей узкого профиля. Всего в столице работает свыше 40 тысяч медработников, на выплату их зарплаты ежегодно выделяется 850 млрд сумов.

Самая тяжелая ситуация наблюдается в Учтепинском и Алмазарском районах города. Из-за нехватки врачей узкого профиля эти районы занимают самые высокие места в стране по уровню распространённости заболеваний дыхательной системы и желудочно-кишечных заболеваний.

«Система здравоохранения столицы полностью вышла из строя — нет порядка, дисциплины, спроса. Население этим совершенно недовольно, это тоже правда», — сказал президент.

Правда также то, что «оборудование давали областям, а районам столицы — нет», — добавил он.

По этой причине вслед за сменой руководства Министерства здравоохранения был назначен новый глава горздрава Ташкента, приравненный по статусу к заместителю министра здравоохранения.