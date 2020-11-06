Врачи общей практики на основе зарубежного опыта станут семейными врачами. Об заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам здравоохранения в пятницу, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Для помощи семейным врачам будут организованы медицинские бригады по терапии, педиатрии, акушерству и патронажу. Эти бригады будут работать адресно с закрепленными за ними семьями на основе специально составленной карты. Они проведут скрининговые мероприятия по раннему выявлению неинфекционных заболеваний в разрезе махаллей и семей и создадут электронную базу данных. Для этого им предоставят планшеты и мобильные диагностические средства.

За детьми до 5 лет, беременными, женщинами репродуктивного возраста и старше 35 лет, а также лицами старше 40 лет будет установлено постоянное меднаблюдение. Лиц со склонностью к лишнему весу, высокому кровяному давлению, сахарному диабету, инфаркту, инсульту, онкологическим и другим социально значимым заболеваниям включат в отдельный список и возьмут под патронаж.

Семейные врачи будут выдавать направление на бесплатную медицинскую помощь у врачей узкого профиля и врачей в районах (городах), в областях и в республике. Кроме того, они также будут выписывать рецепты на бесплатно распространяемые лекарства.

«У нас направления выдает, кто хочет. Нет уважения к врачу общей практики, он же должен знать ситуацию… Если бы не выдавали бы антибиотики в первые три месяца пандемии коронавируса, мы бы могли спасти многих людей. В сельской местности выдавали самые дорогие антибиотики», — сказал президент.

Оценивать работу семейных врачей будут в зависимости от показателей здоровья населения, роста заболеваемости в регионах, госпитализации населения и обращений в больницы.