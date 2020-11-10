Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года «локдаун» (lockdown) — режим изоляции, применявшийся в странах для сдерживания распространения COVID-19.

«Наши лексикографы выбрали „локдаун“ словом года, потому что этот опыт объединил миллиарды людей во всем мире», — говорится в сообщении на сайте словаря.

Collins зарегистрировал более 250 тысяч случаев употребления слова «локдаун» в течение этого года. В предыдущем году эта цифра составляла 4000.

Согласно определению словаря, «локдаун» — это существительное, означающее введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным местам.

Другие слова, связанные с пандемией, такие как «коронавирус», «социальное дистанцирование», «самоизоляция», «принудительный неоплачиваемый отпуск» (furlough), также вошли в список претендентов на звание «слово года».

В прошлом году Collins выбрал словом 2019 года выражение «климатическая забастовка» (climate strike) — форма протеста, получившая популярность благодаря действиям шведской эко-активистки Греты Тунберг и выросшая во всемирное движение.