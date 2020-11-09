Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые пассажирские испытания прототипа нового вида транспорта — капсулы вакуумного поезда, сообщило РИА Новости.

Первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Испытания состоялись в воскресенье, 8 ноября, на полигоне DevLoop в штате Невада, где был сооружен 500-метровый туннель.

Специально для испытаний была построена двухместная капсула XP-2. Известно, что серийный носитель будет намного больше и сможет вмещать до 28 человек. Уменьшенный прототип был призван продемонстрировать безопасность такого вида путешествий, сообщила Virgin Hyperloop.

Во время проезда по туннелю капсула развила скорость 48 м/с. Представитель компании отметил, что испытатели были в своей повседневной одежде, чтобы «не походить на астронавтов». Сайт Inverse сообщает о планах строительства 10-километрового туннеля в штате Западная Виргиния для демонстрации поезда федеральным регуляторам.

Идею Hyperloop («Гиперпетля») представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск. Планируется, что новое транспортное средство будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. Кроме компании Hyperloop One, разработками в этой области занимается также Hyperloop Transportation Technologies.