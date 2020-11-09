С 1 ноября в Узбекистане начали вводить ограничения на использование природного газа для хозсубъектов, в том числе и для ресторанов и кафе. Министерство энергетики назвало это необходимой мерой, поскольку в осенне-зимний период приоритет в снабжении природным газом в стране отдается населению и социальным объектам.

Отмечалось, что текущая инфраструктура газоснабжения на данный момент не имеет возможности равномерного распределения природного газа во время интенсификации потребления. В связи с этим принимаются специальные временные меры по уравновешению распределения природного газа, что даст возможность стабильно снабжать природным газом дома, квартиры, школы, дошкольные детские учреждения, больницы.

Минэнерго указывало, что все действующие предприниматели осведомлены, что в Узбекистане на протяжении последних лет действует программа по их поэтапному переходу на альтернативные виды топлива — сжиженный газ, уголь и другие.

Предприниматели рассказали изданию Spot о возникающих проблемах и указали, что переоснащение кухонь не только отразится на ценнике для конечного потребителя, но и сильно ударит по бизнесу, сделав общепит непривлекательной сферой для инвестиций.

Программа Davr телеканала Yoshlar также сообщила о претензиях предпринимателей. В частности, делопроизводитель одного из заведений общепита Наргиза Файзиева сообщила, что предприниматели не готовы к отключению газоснабжения с ноября. «Во-первых, сократится число рабочих мест. Во-вторых, также значительно снизятся поступления», — сообщила она.

Еще один делопроизводитель Алишер Одилов заявил, что в его компании работают от 300 до 350 человек. Если отключить газ на один день, то они останутся без работы, а налоговые поступления в бюджет государства прекратятся.

Заместитель министра энергетики Бехзот Норматов сообщил, что в договоре с предпринимателями указан специальный пункт, который подразумевает наличие у них достаточного резерва топлива — минимум на три месяца.

«То есть все оптовые потребители, бизнес-субъекты в курсе этого. Если нет, то могут поднять договоры и прочитать… Что мы подразумеваем под ограничениями? Это не означает, что мы их полностью отключим от газа. Никто не говорит переходить на кизяк, уголь или дрова. Приобретается газовый баллон, наполняется сжиженным газом, затем отключается подача природного газа на кухне и через специальный шланг устанавливается газбаллон. Проблем нет», — сказал замминистра.

В сюжете со ссылкой на слова специалиста отмечается, что газ распределяется среди населения в достаточном объеме, но из-за воровства некоторых потребителей топливо не доходит до своего адресата.

«Ведется широкомасштабная работа по цифровизации, устанавливаются онлайн-счетчики газа. Государство за свой счет устанавливает газовые счетчики в каждом доме, потратив на это более 500 млн долларов. Счетчики устанавливаются для того, чтобы в будущем от воров не пострадали другие», ― указал он.

Ранее Бехзод Норматов сообщил, что Узбекистан закупил у «Лукойла» 5 миллиардов кубометров газа по цене ниже экспортной.