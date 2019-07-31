Коррупционные преступления за первые шесть месяцев года привели к ущербу интересов государства и общества на сумму 1,67 трлн сумов (192,2 млн долларов — по курсу Центробанка на 30 июля). В ходе следствий взыскано 1,62 трлн сумов (187 млн долларов), или 97,3% этой суммы, сообщил на брифинге во вторник начальник Управления по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Коррупционными преступлениями Генпрокуратура считает не только дачу и получение взятки. Учитываются и такие преступления, как присвоение или растрата имущества, злоупотребление должностными полномочиями и другие подобные.

За аналогичный период прошлого года размер ущерба составлял 58,3 млрд сумов (6,7 млн долларов), из которых удалось компенсировать 88,6% и взыскать 51,7 млрд сумов (5,9 млн долларов). Сумма ущерба при сравнении выросла почти в 29 раз.

С начала года возбуждено 590 (за аналогичный период прошлого года — 725) уголовных дел в отношении 661 (1043) должностных лиц разного уровня. По 398 уголовным делам 537 лиц привлечены к уголовной ответственности, по оставшимся делам продолжаются следственные мероприятия.

Из привлеченных к ответственности 25 должностных лиц — представители министерств, ведомств, предприятий и организаций республиканского уровня, 36 — областного уровня, 476 — районного уровня.

Среди привлеченных к ответственности 250 человек обвинены в хищении путем присвоения или растраты имущества, 48 — в уклонении от уплаты налогов или других обязательных платежей, 71 — в даче или получении взятки, 51 — в мошенничестве, 23 — в злоупотреблении должностными полномочиями, 18 — в превышении полномочий, 4 — в должностной халатности, 7 — в должностном подлоге и 65 — в других преступлениях.

Отметим, что на брифинге о деятельности органов прокуратуры по итогам 5 месяцев сообщалось об ущербе от коррупции в 35,7 млрд сумов (4,1 млн долларов), из чего следует, что только за июнь урон интересам государства и общества составил 1,63 трлн сумов (188,1 млн долларов), или 97,6% от всей суммы.