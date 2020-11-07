За последние два года 37 сотрудников в системе Министерства культуры Узбекистана совершили различные преступления. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.uz» со ссылкой на выступление генерального прокурора Нигматиллы Юлдашева на междведомственном заседании в субботу.

В своем докладе глава Генпрокуратуры описал преступную схему некоторых должностных лиц Министерства культуры. По его словам, Ибрагимов, ранее осужденный на 7 лет за кражу и хищение, в феврале 2019 года был назначен главным бухгалтером министерства. Он начал работу с создания преступного плана со своими знакомыми Ербозоровым и Кушаковым. Согласно плану, Ибрагимов получил в качестве доли 26 тысяч долларов, чтобы совершать государственные закупки министерства через фирмы Кушакова и его близких, рассказал он.

Затем на счета фирм Кушакова перевели 2,6 млрд сумов для приобретения необходимой косметики для театров, домов культуры и других организаций системы министерства. В свою очередь, эти фирмы закупили некачественную и дешевую косметическую продукцию за 264 млн сумов на рынке «Урикзар», в фальшивых документах указали продукцию как грим и сдали министерству. При этом министерство также подделало документы, указав продукцию как грим, и доставило их в культурные учреждения, где такая продукция была совсем не нужна. Согласно указанной схеме, за счет завышения стоимости продукции в документах расхищено свыше 2,3 млрд сумов, сообщил Нигматилла Юлдашев.

«Только лишь одна женская пудра стоимостью 20 тысяч сумов указана в документах в 57 раз дороже реальной цены, то есть 1,18 млн сумов», — заявил генпрокурор.

Кроме того, по данным главы Генпрокуратуры, начальник Управления делами Минкульта Очилов подделал документы об доставке мебели и музыкальных инструментов в театры и музыкальные школы и совершил хищение средств, переведя 1,7 млрд сумов на счета знакомых ему фирм.

Генпрокурор также сообщил, что мебель и техника стоимостью 13,5 млрд сумов была куплена за 20,2 млрд сумов, что привело к хищению 6,7 млрд сумов.

«Через такую преступную схему расхищено 12 млрд сумов. Это только первоначальные факты, обнаруженные в ходе следствия. Связанные с этим делом все лица и участники, независимо от должности, будут привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнул он.

«Озодбек Ахмадович (министр культуры Озодбек Назарбеков — ред.), как вы объясните такие грязные дела в министерстве? На самом деле это ведомство должно быть очагом культуры и духовенства и быть примером для других?» — спросил Нигматилла Юлдашев.

Ранее генпрокурор сообщил о задержании бывшего председателя правления Народного банка и «Микрокредитбанка», а также начальника таможенного поста «Арк булак»