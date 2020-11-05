Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов опубликовал в Facebook скриншоты сообщений из разных регионов страны о привлечении учителей к проведению опроса и регистрации жителей.

«В стране пандемия. Глава государства почти на каждом селекторном совещании предупреждает руководителей организаций о COVID-19, вновь и вновь просит беречь себя и свои семьи. Так можно ли считать правильным то, что директор школы №28 в Ферганском районе заставляет учителей и наставников ходить по махаллям и проводить опрос, что вообще не относится к их обязанностям?» — говорится в одном из обращений. Речь идет о «железной», «женской» и «молодежной» тетрадях, в которые включаются люди, нуждающиеся в поддержке.

«Я из Андижана. Не знаю, кто это поручил, но на кого возложена ответственность ходить по домам, собирать данные каждого члена семьи, их имена, серии паспортов, о семейном положении, уровне жизни, месте работы? Кому от этого польза? Кто за это отвечает? Опять ходят учителя», — отмечается в другом сообщении.

Шерзод Шерматов выразил удивление тем, что некоторые чиновники на местах не понимают, что таким образом, пытаясь решить свою текущую проблему, «предают политику президента».

«Впервые в этом году президент выступил с поздравительной речью по случаю Дня учителя и наставника. Он поручил подготовить проект указа о совершенствовании системы образования, затем провел дополнительное совещание, где поручил каждому хокиму посвящать не менее 30−40% своего времени помощи школам и попросил наших уважаемых хокимов серьезно отнестись к этому вопросу, а не рассматривать его как рутинную задачу. Вчера, перед подписанием указа, он еще раз подчеркнул важность повышения уровня образования», — заявил министр.

По его словам, подобные случаи привлечения учителей к принудительному труду следует рассматривать не только как предательство политики президента, но и как сознательную попытку дискредитировать имидж главы государства. При необходимости местные чиновники должны привлекаться к уголовной ответственности по каждому такому случаю, считает глава МНО.

«Уважаемые хокимы и руководители секторов, просим вас помочь создать условия, чтобы работники системы народного образования работали только над качеством образования! Если у вас нет возможности помочь, пожалуйста, хотя бы не мешайте!» — призвал Шерзод Шерматов.

Он добавил: «Если я не ошибаюсь, к таким дополнительным работам можно привлекать безработных с финансированием из специального фонда Министерства занятости и трудовых отношений.