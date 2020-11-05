Журабек Турсунпулатович Мирзамахмудов освобожден от должности первого заместителя министра энергетики Узбекистана «в связи с переходом на другую работу». Постановление об этом 3 ноября подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Другим постановлением главы государства совмещенный пост первого замминистра энергетики — гендиректора агентства «Узатом» разделен на отдельные должности.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Минэнерго, Журабек Мирзамахмудов остался гендиректором агентства «Узатом» (возглавляет его с июня 2018 года). Должность первого замглавы Минэнерго он занимал с февраля 2019 года.

С января 2020 года Журабек Мирзамахмудов также работал исполняющим обязанности председателя правления компании «Узкимёсаноат». Теперь он утвержден на эту должность без приставки и. о.

Журабек Мирзамахмудов (1979 г. р.) в 2001 году по направлению президентского фонда «Умид» окончил Университет Алабамы (США), а в 2005 — Ташкентский химико-технологический институт.

Ранее работал заведующим Информационно-аналитическим департаментом по развитию топливно-энергетического комплекса Кабинета министров. Занимал посты заместителя председателя правления «Узкимёсаноат» и заместителя министра экономики.