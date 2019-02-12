Журабек Турсунпулатович Мирзамахмудов назначен первым заместителем министра энергетики, при этом он сохранил пост генерального директора Агентства по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики, сообщили «Газете.uz» в агентстве.

Журабек Мирзамахмудов (1979 г. р.) в 2001 году по направлению президентского фонда «Умид» окончил Университет Алабамы (США), а в 2005 — Ташкентский химико-технологический институт.

Ранее работал заведующим Информационно-аналитическим департаментом по развитию топливно-энергетического комплекса Кабинета Министров. Занимал посты заместителя председателя правления «Узкимёсаноат» и заместителя министра экономики. Возглавляет агентство «Узатом» с июня 2018 года.

Министерство энергетики Узбекистана создано постановлением президента от 1 февраля. Оно будет ответственно за весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса. Минэнерго возглавил бывший заместитель премьер-министра Алишер Султанов.