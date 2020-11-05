Заседание Совета глав правительств СНГ под председательством Узбекистана состоится 6 ноября в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Как ожидается, главы правительств обменяются мнениями по вопросам экономического взаимодействия в содружестве и преодолению кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса.

Планируется обсудить план мероприятий для реализации первого этапа (на 2021−2025 годы) стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, а также другие программы и соглашения, регламентирующие взаимодействие стран СНГ в различных направлениях.

По итогам заседания Совета глав правительств состоится подписание ряда документов, направленных на укрепление и развитие сотрудничества государств-участников СНГ, говорится в сообщении.

Пресс-служба исполнительного комитета СНГ перечислила документы, планируемые к подписанию. Это программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и сферы инноваций, и концепции межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения вместе с планами мероприятий по их реализации.

Кроме того, планируется утвердить план мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств-участников СНГ на 2020−2025 годы и план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ на 2021−2022 годы.

Готовы также к подписанию документы, касающиеся развития объединенных систем противовоздушной обороны и контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран содружества.

Большой блок документов, предлагаемых к подписанию главами правительств, будет касаться финансового обеспечения деятельности органов СНГ, заключили в исполкоме.