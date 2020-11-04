Уровень обеспеченности населения жильем в Узбекистане за девять лет вырос на 1 кв. м., следует из данных Государственного комитета по статистике.

Общая площадь жилых помещений в стране составляет 536,7 млн кв. м. В среднем на одного человека приходится 16 кв. м жилья, тогда как в 2011 году этот показатель составлял 15 кв. м.

Наиболее высокий показатель обеспеченности жильем на одного человека отмечен в Хорезмской области (24,5 кв. м), а наименьший — в Андижанской области (10,3 кв. м).

Для сравнения, в среднем по Казахстану на одного человека приходится 21,9 кв. м, в России — 25 кв. м, Беларуси — 26,8 кв. м, Армении — 31,4 кв. м, в Европе — от 40 кв. м, в США и Канаде — более 70 кв. м. В густонаселенном Китае этот показатель тоже выше — 27 кв. м.