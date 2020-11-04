Адхам Шарипович Бекмуродов назначен заместителем советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти — ректором Академии государственного управления при президенте. Об этом сообщила пресс-служба Агентства развития государственной службы при президенте Узбекистана со ссылкой на указ главы государства.

Адхам Бекмуродов (1964 г. р.) окончил Ташкентский институт народного хозяйства (1985). В 1996 году получил степень МВА совместной программы University of Leuven (Бельгия) и Groupe ESC Rennes (Франция) в рамках программы Европейского союза TACIS для Узбекистана. До назначения работал исполняющим обязанности директора фонда «Эл-юрт умиди» при Агентстве развития госслужбы при президенте.

В 2017—2019 годы Академию госуправления возглавлял Рустам Касимов, затем назначенный и. о. ректора Международной исламской академии Узбекистана.